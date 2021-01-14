【開箱】《Death to 2020》論總統大選與疫情誰更荒謬？

演員參與的偽紀錄片

都說《Death to 2020》是偽紀錄片，劇中出現的雜誌記者、歷史學家、政客、科學家，甚至王室人員等，當然並非真有其人，例如「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）扮演周刊記者Dash Bracket、《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）飾演歷史學家Tennyson Foss，還有金球獎視后翠絲艾曼（Tracey Ullman）充當英女王等，言行舉止極盡諷刺。

時間回到2020年起點，世界大事由澳洲山火說起，到瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）應邀出席國際會議、英國脫歐、美國平權運動「黑人的命也是命」……然而真正影響全球命運的只有兩宗事故：美國總統大選和新冠病毒疫情。

節目主持以「人型豬」稱呼的美國總統特朗普，去年承認暗殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），事件幾乎觸發第三次世界大戰，只是任內其中一件「政績」，但對他角逐連任，並未帶來好處。美國總統大選由特朗普避過彈劾揭開序幕，民主黨初選出現兩個70歲以上「白頭佬」對壘，最終拜登先勝一仗，然後在兩黨候選人辯論大會後，特朗普確診新冠病毒，正式把兩者拉上關係。

數2020年影響全球的重大事件，「西方科學家只能憑着遠端監控，或是從電視得知消息」的新冠病毒疫情當然名列榜首，偽科學家戲稱「外形像極了舊式電子遊戲異型籃球」的新冠病毒，迅速在亞洲地區傳播，可是西方人民卻不當回事，從奧斯卡頒獎禮如常舉行已可見一斑，森姆積遜扮演周刊記者不忘諷刺入圍最佳電影的候選名單「白得可以」。既然提到荷李活，怎能缺少湯漢斯（Tom Hanks）率先確診這個互聯網熱搜話題？「我敢說，要是他最後沒有戰勝這種病毒，他一開始就不會接下這角色。」曉格蘭特扮演的歷史學家如是說。

疫情終於蔓延至歐美，隨着意大利封城，歐盟其餘國家紛紛仿效，但因英國執意脫歐，因此首相約翰遜決定對歐盟和新冠病毒一視同仁，就是「當佢無到」。結果呢？他被送入深切治療部病房了。

對特朗普的最後鞭撻

另一方面，特朗普依然故我，不單拒絕戴口罩，更鼓勵國民跟隨，於是有人上街示威，「爭取憲法保障他們散播致命病毒的權利」。這股示威浪潮，隨着去年中發生黑人佛洛伊德被白人警員壓頸死亡的新聞，首次搶去疫情風頭，擠上報紙頭條，並觸發民眾大規模上街抗議，難道他們不怕因此感染新冠病毒嗎？「我寧願被病毒殺死，也不願被警察弄死。」森姆積遜冷冷地說。

《Death to 2020》與其說是重大新聞回顧，更像是荷李活對特朗普離任前的最後鞭撻，或許在節目創作人Charlie Brooker和Annabel Jones眼中，特朗普比疫情更可怕，破壞力也更驚人，必須除之而後快。劇中扮演白宮發言人的女演員，一邊為特朗普辯護，一邊否定自己言論，最後索性說：「其實我是支持拜登的。」看似極盡荒謬，但政治從來就是如此荒謬。