願配合賀F4出道20周年 周渝民湊女心力交瘁 否認老婆再佗B

周渝民（仔仔）於2015年宣布與喻虹淵結婚，翌年誔下女兒。喻虹淵去年11月曾在社交網上載「4隻鴨仔」照片，惹來懷第2胎揣測。仔仔被問及此事，否認再做爸爸，解釋太太在這行時間沒有很久，不知做什麼事會引起揣測，他們私下亦不談圈中事。

那會否再造人？仔仔說：「我比較不會去計劃，有的話也好，沒有也無所謂。」他稱兩公婆初為人父母，很大精神奉獻在孩子身上，並說：「照顧小孩心力交瘁，我覺得一個就夠了，沒有其他壓力。」至於太太會否復出幕前？他稱女兒很黐媽媽，可能沒時間。

全職爸爸唔易做

談到跟女兒相處，仔仔承認對着女兒，做父親的他兇不起來。不過他會注意女兒說話態度，對長輩說話用詞要尊重，其他都由太太去主導。他透露因疫情已回台灣一年，這段時間做全職爸爸，他直認不習慣：「可能我天生要做演員，沒辦法在家待太久，休假幾天就會慌，演戲對我是釋放，才會覺得跟私生活取得平衡。」仔仔照顧女兒更遇挫折，自爆：「可能太久沒回來陪女兒，有點隔膜，想幫太太分擔壓力，努力卻沒成效，但仍享受和女兒相處的時間。」

F4合體要時間準備

去年F4在內地節目利用投影「假合體」演出，今年是F4出道20周年，對於會否「真合體」？仔仔說：「前幾年有討論，後來不了了之，可能有點麻煩，要看怎麼設定。」

他認為F4是偶像團體，要做，就要變成偶像的樣子，他沒什麼意見，但要有時間準備，並說：「我不用跟其他歌手一樣，每張專輯染個新髮型，穿衣服要有流行元素，可以自在一點，大家若有決心，就可以配合做到。」

娛樂組