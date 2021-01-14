謝茜嘉無計劃生B享受兩公婆去旅行 許廷鏗自誇廚藝好過唱歌

謝茜嘉早前宣布跟摩洛哥男友結婚，Alfred表示在傳媒報道前得知，當刻都很突然，「我1月1日在叱咤恭喜她後，都擔心有否講錯嘢，但當然是值得開心的一件事」。對於被指婚後會嫁雞隨雞離開商台？謝茜嘉表示之前已澄清否認，她說稍後會跟老公返老家見家長，「因疫情一直飛不到，我都擔心到時他屋企人不承認我點算」。至於生B方面，謝茜嘉表示暫無打算，仍享受兩公婆去旅行。

不介意跟劉丹合演《大叔的愛》

ViuTV宣布開拍港版《大叔的愛》，網民笑稱Alfred和劉丹與日劇版主角田中圭及吉田鋼太郎撞樣，Alfred笑言也有留意，如果是搞笑戲去玩都不妨一試，看丹爺願不願意跟他玩。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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