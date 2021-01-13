【開箱】《逃避雖可恥但有用》特備劇 新垣結衣演繹新手媽媽疫下最痛

香港轉hmvod上架

《逃恥》特備劇近日在港亦掀起話題，據報無綫本購下香港播映權，並在網上展開宣傳，聲稱會於1月6日在MyTV SUPER上架，惟後來宣傳圖片消失；有網民質疑是否跟劇中提及新冠病毒在武漢爆發有關，在MyTV SUPER社交平台留言「垂詢」無綫是否自我審查，故臨時抽起，官方回覆是節目不時更新，現時未有播放安排。其實《逃恥》特備劇已轉到另一影視串流平台hmvod，並於本月10日上架。hmvod稱劇中對白沒有問題，會原汁原味播出。

《逃恥》特備劇承接森山實栗（新垣結衣飾）與津崎平匡（星野源飾）4年前的故事，二人由契約夫妻變成真正夫婦。故事從2019年春天開始，平匡與實栗踏入婚後第3年，兼顧事業與家庭，生活融洽。某日實栗懷孕了，告訴平匡喜訊時，對方表現冷靜，實栗開始感到不安。懷孕初期她孕吐不斷，平匡雖沉着應對，其實不知所措，疑惑如何當好爸爸，應像父親般獨力撐起個家，還是與實栗一起學習和面對。實栗懷胎期間，經常不適，平匡嘗試孭起所有家務，公司工作卻愈來愈繁重，使他身心俱疲。兩夫妻表面相敬如賓，但總是將說話埋在心裏，直到預產期臨近，他們終傾吐心聲，感情重回正軌，迎接新生命來臨。

正當實栗與平匡忙於當新手爸媽，新冠病毒疫情在日本爆發，為女兒健康着想，實栗決定帶她回娘家生活，平匡則留在東京工作，一家三口被迫分隔兩地。其後疫情轉趨嚴峻，政府頒布緊密狀態令，他們無法想見，平匡帶着抗疫用品送去實栗娘家時，到達門口也怕自己是「隱形患者」而不敢與妻女相見，只能遠望她們，道出新手父母在疫情下的苦况。

加插社會議題夠貼地

《逃恥》特備劇改編自原著漫畫第10及11集內容，但編劇野木亞紀子相當厲害，加插許多在2019至2020年間出現的日本社會議題，令故事更為貼地。如劇集開頭安排新垣結衣化身政府官員，宣布「令和」年號，「令和」蘊含懷着美好心意互相設想、孕育，並發展人類文化的意思，也是此劇主旨。透過實栗與平匡迎接新生命，更了解對方，學習為人父母之道。後半部則加上疫情引發的現象，由初期社會出現恐慌、《志村動物園》搞笑藝人志村健因肺炎病逝、東京實施緊急狀態令、巿民在家工作、餐廳食肆倒閉等，觀眾不可能沒有共鳴，其中一幕講到實栗抱着初生女兒準備搬回娘家，一家三口在家門前道別，戴着口罩的實栗與平匡為保持社交距離不敢擁抱，帶出「這麼近那麼遠」的痛苦，相當感人。

除講述疫情，劇中不忘諷刺日本出生率低、職場歧視申請產假及侍產假等，觸及的範疇雖多，但不會給人蜻蜓點水感覺，導演與編劇利用數句對白與場面，精闢地說出重點，如實栗說：「這些假本來就規定可以申請的，公司人手不足就要填補人手啊。」全劇兩小時，情節緊湊，故事完整，結尾再來新垣結衣表演經典「戀愛舞」，完全滿足粉絲需要。