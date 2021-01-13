《浪跡天地》奪葛咸獎最佳電影

《藍調天后》卓威博士文同樣未能稱帝，最佳男主角落在《金屬之聲》扮演聽障鼓手的列斯阿曼（Riz Ahmed）身上。不過大會有幾個致敬獎項，卓威是特別致敬的男演員，其遺孀利華（Taylor Simone Ledward ）透過視像代亡夫領獎，她多謝大會送給卓威這份禮物。另外跟卓威合演《藍調天后》的維奧拉戴維斯（Viola Davis）和《被奪走的12年》導演史提夫麥昆（Steve McQueen）及《歡樂合唱團》監製賴恩梅菲（Ryan Murphy），則分別獲女演員、導演及製作人的致敬獎。整體演出的致敬獎項，就頒給《芝加哥七人案：驚世審判》。

另一方面，葛咸獎亦表揚劇集，有線頻道HBO的《守護者》（Watchmen）及《催命嬌娃》（I May Destroy You）分別獲長篇及短篇的最突破劇集殊榮。