訪問白彪突閃走合照 被轟欠尊重 《東張》黎寬怡爆喊自責連累工作人員

澄清已完成訪問

黎寬怡多次在鏡頭前落淚，有「喊包」之稱，昨日她接受《明報》電話訪問，提到網民留言斥她不尊重前輩，因被誤會而忍不住又喊，黎寬怡稱知道「出事」後多次翻看片段，看是否做錯失禮了。她說：「當時已跟白彪叔做完訪問，有再恭賀並多謝對方受訪，訪問已完成。剛巧有工作人員叫我跟《東張》主持大合照，咁心急是不想大伙兒等我。當時白彪叔誤會要一起合照，其實當時輪到另一隊攝影隊訪問他，所以工作人員就叫停他。」

她稱看到被指工作期間失禮、不尊重前輩的報道很吃驚，黎寬怡邊喊邊說：「不是因自己被罵與冤枉而哭，是看到有些留言連工作人員也罵，被我連累就忍不住喊。」她亦在社交平台解釋事件，並說：「經過今次後，我會汲取經驗，以後我多加留意，會做得更好……希望有一天可以成為大家喜歡的主持。」

娛樂組