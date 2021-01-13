現實與角色額頭同告受傷 滕麗名佩服《愛‧回家》編劇神預言

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滕麗名昨在facebook分享額頭「起樓」照片，重提去年拍《陀槍師姐2021》受傷戲，因忘記落妝回家，額頭受傷的特技化妝令老公大嚇一跳。昨早老公見她額頭腫起，又以為她化特技妝，問為何一早起身化傷妝？她無奈回應老公：「係真㗎，撞咗個頭埋牆，好痛啊。」

靠化妝髮型遮傷口

滕麗名接受《明報》電話訪問，強調是真「起樓」，早上趕返工，不小心撞到，照鏡時也嚇了一跳。回公司後化妝師用冰幫她冷敷，已退了少少腫，但仍有點痛，她說：「髮型師幫我用頭髮遮住咗『層樓』 繼續拍。」提到昨晚《愛‧回家》的劇情講述她的角色同樣額頭腫起，滕麗名笑說：「劇中熊尚善是生大毒瘡，剛巧也是額頭位置，編劇真是神預言。」

監製爆演員睇完劇本好驚

監製林建祥對被指其編劇團神預言時，他笑說：「係呀，我哋好準㗎。所以每一個演員睇到劇本之後，直頭覺得反映人生，佢哋個個都好驚。」問他有無人要求中六合彩？他稱通常是湊巧發生，賽馬或六合彩則不會準。

早前飾演風少的陳浚霆家中閉門失竊，他在劇中也有相同遭遇，警員上門調查；又試過曾在劇中困𨋢，他回家真的困𨋢一小時。還有漏水情節，家中真的漏水，稱劇情像預言了他的現實生活。