《造星III》冠軍追夢學姜濤 Ben自爆折骨神技遺傳自媽媽

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

ViuTV選秀節目《全民造星III》於去年12月26結束，冠軍趙祥誠（Ben）依然回味過去半年的經歷，雖然訓練和演出密集且辛苦，但當曲終人散，卻令他非常失落，他笑說：「之前時間表填滿排練和表演，突然完結了，感到不習慣，不知自己要做什麼，現在好多事情都不知道。」他亦未適應多了一個冠軍名銜，「因為宣布得獎者時，聽到季軍不是自己，就以為三甲不入，我信心不大，真的沒有想過能奪冠軍，所以得獎那刻我O晒嘴，好愕然」。

「媽媽年輕時識耍雜技」

Ben當初參賽除了獲家姐鼓勵和陪同面試，母親也在背後默默支持，對他有很大期望，所以他得獎後，母親一直開心未停過，「媽媽是商人，但性格是藝術家，她年輕時畫畫和耍雜技，有些親友都說我遺傳了媽媽的基因，我都覺得有少許，身體遺傳她的柔軟度，能屈能伸，家姐就遺傳了媽媽的畫畫細胞。其實媽媽都預計我參賽後會投身演藝行業」。Ben除有家姐外，對下還有弟妹，現在弟妹也成為他的粉絲。全家都是他的至強粉絲團？Ben點頭微笑，對於家人為他注下強心針感驕傲。

不適合組男團 想獨立發展

Ben透露家姐暫時擔任其經理人，但未確定跟ViuTV的合作方式，要待監製花姐洽談後再決定，「花姐好好，幫我搵工作機會，我都好希望有唱片公司願意跟我合作。雖然未知走什麼路線，但我認為未必適合組男團，因為我學舞步好慢，但我喜歡跳舞、唱歌，想將兩樣獨立分開，即是錄完歌、拍完跳舞MV再混合一起，可能獨立發展會比較好，到時可以找《造星III》的朋友合作」。

獲邀演舞台劇感壓力大

雖然前路未知如何，但這一刻，他對娛樂圈抱有期望，很開心《造星III》導師之一的梁祖堯找他演舞台劇，是個很好的開始，「比賽打入30強，梁祖堯已邀請我合作，他之前籌備喪屍題材舞台劇，當中有角色適合我，預算3月公演，大約開10場，暫時知道有喪屍場面，但自己未確實演什麼角色，要本月底埋班排練才知道，現在我睇劇本、做準備的初階」。未演過舞台劇的Ben深感壓力，因為舞台劇跟拍戲、拍短片、做真人騷不同，最難的地方是無得NG，甚至要考執生能力，「觀眾從好遠望過來，演技和肢體動作都需要較浮誇，自己又不懂得走位，什麼都要從頭學起！我有向梁祖堯傾訴，說壓力很大。他叫我放心，團隊裏有好多前輩帶住，相信無問題。幸好參加比賽時，梁祖堯都教我很多，視之前的學習是熱身，相信排練時，都好容易投入狀態，不用擔心太多」。

多了偶像包袱變姿整

《造星III》令Ben改變很多，「我以前是宅男，喜歡打機，說話不叻，多數用跳舞去表達自己，現在就要多跟別人溝通，又變得姿整，愛照鏡，出門前花半小時襯衫，不再隨手拿起件衫就出街，萬一遇上傳媒、街坊偷拍，都希望型一點」。他以師兄姜濤為學習對象，覺得對方的衣著打扮、言行舉止都好有星味。

發放正能量不再悲觀

做了公眾人物，難免遇到批評，Ben表示曾將評語記住，現在找到解決方法，「以前我好悲觀，會胡思亂想，甚至會想未來地球、宇宙會發生什麼事，令自己不開心，覺得任何事都無意義；但入行後多了使命感，也想實現自己夢想，而且知道很多粉絲支持我，想透過工作帶正能量給大家」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com