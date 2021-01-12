【開箱】《完美的車先生》 車仁表自嘲過氣韓星

被困瓦礫 保形象拒求救

《完美的車先生》講述男演員車仁表（車仁表飾）20多年前在韓國紅極一時，現已過氣，沒電影邀約，也沒什麼節目可演出；但他仍眷戀昔日風光，努力維持形象與外形。某日車仁表帶着愛犬行山，不小心弄到滿身泥濘，途經的中年男子告訴他，附近有一所荒廢的女子中學，裏面有浴室可供他洗澡。車仁表在浴室洗澡期間，該校負責人為詐騙保險金，打算炸毁校舍。無人發現他當時身在浴室，結果樓宇倒塌，他被困瓦礫。車仁表雖然沒有受傷，但因全身赤裸而不敢求救，怕被人看見會形象盡毁，還擔心自己在女校浴室位置被救出後，會惹來醜聞。於是急電經理人阿嵐（趙達煥飾）前來私下解決，過程中發生連串荒誕、無厘頭的搞笑情節。

車仁表在戲中以真實的演員身分演繹這虛構故事，重提他1994年憑《愛情在你懷中》（又譯《愛的火花》）爆紅，劇中揮動食指的經典動作，成為家傳戶曉的明星，還覓得愛妻辛愛羅，可是此劇也成為他演藝生涯的最大包袱。他拍廣告時只會擺出一式一樣的型男動作，演戲角色也千篇一律，私下不容許粉絲拍下其醜態，難怪無法忍受滿身泥濘走在街上，才遇上「意外」。

瘋狂自嘲 惜笑點不足

片長106分鐘，車仁表在戲中瘋狂自嘲，不斷重演過往的經典作品與招牌「chok」爆動作。強調車仁表的正面形象與優點來諷刺他不懂看人眼色，沒有自知之明，如電影公司一直藉詞想推掉他的演出，但他仍堅持，甚至表示要安插自己寵愛的新人參演。

戲中車仁表經理人阿嵐一角發揮重要作用，他對外要維護藝人形象，爭取演出機會，對內則要守護藝人自尊，不敢說出真相，反被指辦事不力，實在左右做人難。最後卻由他一語道破，指出車仁表不懂人情世故，守護無謂尊嚴，性命怎可能比形象重要？

電影信息清晰易明，可是笑點不足，只靠車仁表與經理人吵架，以及營救過程中低層次的滑稽情節來搞笑。車仁表最近接受韓媒訪問時也表示，《完美的車先生》搞笑部分比想像中少，但解釋此片不是一般喜劇，是想讓人反思如何擺脫限制，突破自我。他自言亦因這齣電影，打破20多年來固有形象，有種重生感覺。