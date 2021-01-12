後台換衫被偷拍 事務所報警 韓星Nancy裸照現網售

現年20歲的Nancy（原名Nancy Jewel McDonie）是美韓混血兒，2016年加入女團Momoland出道，前年11月在越南河內舉行的韓國戲劇及音樂頒獎禮Asia Artist Awards（AAA），Nancy獲邀擔任主持，懷疑在後台搭建的臨時更衣室內，遭工作人員利用針孔攝影機偷拍換衫過程，直至昨日透過社交媒體出售不雅照片，事件震驚演藝界。

韓國藝人屢遭偷拍

從網民轉載有關照片可見，當時Nancy上身赤裸，下身僅穿著黑色打底褲，並由數名工作人員協助換上禮服。這批裸照曝光後，粉絲隨即向社交媒體舉報，停止該帳戶繼續營運，並要求Momoland所屬事務所MLD娛樂報警，嚴肅處理事件。

昨日MLD娛樂發表聲明，對事件表示遺憾，並向Nancy道歉，承諾日後加強保護旗下藝人的私隱，又表示會跟警方及海外司法機構合作，以法律手段應對事件。同時，事務所亦請求網民勿以惡意留言，對受害者進行二次傷害。

Nancy前晚透過社交媒體上載一張黑白照片，相中的她一臉愁容，雖然沒有發言，但附上一個「黑心」圖案，正好反映她的低落情緒，似乎早已得悉裸照外泄一事。大批粉絲留言為她打氣：「堅強的女孩」、「我們會保護你」、「請不要難過」等，

韓國藝人遭偷拍事件時有發生，例如去年5月，KBS電視台大樓的女廁內發現針孔攝影機，惹來一片恐慌，事後該台一名男諧星自首；前年5月，韓國男團Seventeen到印尼峇里島拍攝期間，被一名女粉絲跟蹤到廁所門外，並以攝影機對準廁內偷拍，事後女方道歉，並答應不會公開有關影片，事件才告一段落。2018年9月，《奔跑愛情》女星申世景和女團Apink成員普美到海外拍攝綜藝節目，酒店房間內發現針孔攝影機，經過警方調查，證實是一名當地外判員工所為，認真無法無天。