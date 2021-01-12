首接ViuTV真人騷 葉翠翠拒做毒舌評判

翠翠稱這個真人騷是淘汰賽，參賽者會接受訓練，拍攝她們的轉變。她說：「做評判當然要是好榜樣，拍攝前努力做運動。」今年9月踏入40歲的她表示到了這個年紀，要保持身段一定要付出努力，說天生麗質是騙人的。她透露拍攝期間，與參賽者簡短交談，覺得有些女生沒有自信，會給自己找很多藉口。

開工至凌晨 大仔等回家

提到早前《全民造星III》有評判被批太尖酸刻薄，翠翠稱沒有看《造星III》，節目各有風格，監製沒要求她毒舌，最重要說話有point，可以給參加者鼓勵。她表示很久沒參與電視拍攝，前日拍了12小時，凌晨才回家，極不習慣。翠翠說：「未試過離開3個仔這樣長時間，回家時發覺大仔不肯睡，要等我，原來我不在身邊，孩子才知道掛念媽咪。」她暫未計劃全面重回幕前，因為放心不下，除了3個兒子，還有她視如女兒的18歲貓女，回家後發覺工人姐姐忘記餵貓，令她很心痛。

娛樂組