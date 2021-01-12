被質疑未夠資格封后 蔡思貝：我很努力

會跟胡鴻鈞慶祝

蔡思貝得獎後被問到可覺得很快便奪得視后時表示，從沒想過要幾多年才攞到此獎，一直都是她的目標之一。不少曾合作的監製在後台恭喜她時也說，看到她成長，判若兩人，令她很開心，「我很努力希望自己在所有範疇做得更好，不止做戲，還有對人處事，甚至再仔細的東西，都力求進步；選完港姐到現在，條路都不容易，我不想信口開河，不是講完就算，很開心和榮幸得到這個獎」。

思貝表示最想跟家人慶祝，因父母一直都很支持她。緋聞男友胡鴻鈞可有表示？她笑說：「我攞完獎沒撞到他，不過他都有跟我講加油。（約胡鴻鈞慶祝？）他是音樂範疇，同我們做戲沒什麼關係，不過都會跟他慶祝，大家都是朋友。」思貝3年前自言不喜歡自己，她表示現在喜歡自己了，也會愛惜自己。

張振朗獲獎腦海空白

奪得最受歡迎男女角色的張振朗和龔嘉欣一同受訪，前者表示事前沒想過得獎，最感動是見到身邊好友逐個上台攞獎，他自言獲獎時腦海一片空白，感崩潰及凌亂，笑言仍未回魂；與王浩信及朱敏瀚奪最受歡迎電視拍檔，他也很開心。他在台上沒多謝女友楊偲泳，振朗解釋：「她一定明白的，我已成日多謝她。（怎樣慶祝？）現在只能兩個人出去食飯，我想多些人慶祝會開心一點。」

龔嘉欣謝辭發自內心

龔嘉欣稱沒想過能奪兩獎，受寵若驚，不少網友說她的謝辭感人，她說全部發自內心，又說下個目標向視后進發，她說：「今次很開心觀眾給了我很多鼓勵，觀眾認同都很重要。」對於今年增設最受歡迎短篇劇集，並由她主演的《香港愛情故事》奪得，嘉欣亦說意想不到。

奪最受歡迎電視歌曲獎的胡鴻鈞，獲30名粉絲撐場兼開香檳慶祝，齊齊大聲吶喊口號為他造勢；論現場粉絲人數，胡鴻鈞比起出爐視帝王浩信及視后蔡思貝更多。馬國明雖然未能冧莊，但仍有幾名忠實粉絲等候他離開時索簽名和合照，卻沒見他偕女友湯洛雯一齊離開。不過疫情下他忘記戴口罩便和粉絲近距離拍照及交談。

記者：陳釗、林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵、孫華中

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