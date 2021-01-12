由無表情到擁抱賀老公稱帝 網民封陳自瑤真正視后 王浩信：內心很感激她

記者：陳釗、林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵、孫華中

王浩信和YoYo於2011年結婚，翌年誕下女兒，近年屢傳「分」訊，起初仍會「互撐」，但漸行漸遠。王浩信前晚再奪視帝後罕有公開多謝YoYo，以及多謝對方悉心照料囡囡，但YoYo並無「交戲」，當刻的木無表情迅即成為網絡熱話，遭網民瘋狂改圖，以及熱烈討論，有網民戲言「成晚最精彩」、「佢先係真正視后」、「最佳女主角」及「呢啲就真係正宗無水洗面啦」等；亦有網民大讚YoYo有氣度，大方恭喜，令人佩服。杜汶澤亦「抽水」，在Instagram貼出扮YoYo木無表情的相片，有網民讚阿澤扮得似，袁彌明留言笑稱：「佢（YoYo）做得好過你」。

承認愕然 自稱分心

前晚頒獎禮結束後，王浩信被問及是否很開心，故公開多謝太太YoYo？他表示：「之前攞獎都會公開多謝她，真的是內心很感激她的一句說話，在如此有分量的台上多謝她是應該的。（她被嚇一嚇？）可能天氣凍，又坐成晚，大家會累也正常。」浩信又感謝對方主動祝福，但不會一齊慶祝，因收工都要睡，他表示就算生日亦很少慶祝。

YoYo受訪時淡然表示對浩信奪視帝不意外，因他每年都是大熱，但都恭喜對方。談到老公獲獎答謝她時有點愕然？YoYo說：「是，就是愕然，可能我分了心，突然聽到他這樣講。（分心想什麼？）開心。」追問浩信罕有公開多謝她？她稱過往也有，而她悉心照顧女兒亦理所當然。至於會如何慶功？YoYo表示未知。

王浩信與YoYo前晚完騷後分道揚鑣，YoYo乘好姊妹黃翠如和丈夫蕭正楠的順風車離開，記者見狀狂閃一輪，坐後排座位的YoYo只低頭玩手機未有望鏡。

王浩信則換上便服，手拿獎座與近20名粉絲合照，當中有小朋友冒寒捱眼瞓等他。他們帶備鮮花和蛋糕，王浩信亦識做再分批和粉絲合照留念。王浩信表示很開心見到《反黑路人甲》有好成績，對於他個人而言也是大豐收，很感恩和很有運氣，因喜劇很難拍，很驚觀眾不喜歡，會笑不出。憑《踩過界II》奪視帝的浩信，致謝時卻多謝《反》劇，他表示並非講錯，演員的獎項是計一年的努力，觀眾將所有分數加在一起。

兩度發文 沒提王浩信

YoYo趕住回家原來為女兒準備功課，她凌晨在社交平台發文：「回家還要替小寶貝準備明天功課，事業家庭兩兼顧，真的不容易﹗但我會盡力做到最好﹗」昨午YoYo再發文多謝大家投票：「雖然昨晚未能得到任何獎項，但能夠參與已經很感恩，因為『錢莉媛』給我的已經很多，我最想感謝的是投過我票的每一位朋友，多謝大家，在心中，我會繼續做好自己。」依然隻字不提王浩信。

王浩信入行以來緋聞不絕，婚前被爆帶嫩模謝芷蕙（Cammi）返家，幸獲當時仍是女友的YoYo力撐和相信。婚後王浩信亦跟陳法拉、黃心穎及江嘉敏傳過緋聞；近年拍攝《踩過界》與女主角蔡思貝的緋聞更傳得鬧哄哄，據報道當年台前幕後相約打邊爐，王浩信被爆與蔡思貝躲在VIP房並反鎖房門，男方又被影到駕車到女方北角香閨短敘，雖然二人堅決否認戀情，但有指YoYo已忍無可忍，因此夫妻關係急轉直下。

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