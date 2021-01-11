【開箱】改編不了的亦舒 陸劇《流金歲月》偏向虎山行

曾拍電影大幅刪改

30多年前繼《玫瑰的故事》後，導演楊凡把亦舒另一小說《流金歲月》搬上大銀幕，傳聞他賣掉一幅張大千的畫作已可開戲，而且再次起用原作者十分喜歡的張曼玉，以及當時紅透影壇的鍾楚紅分飾女主角蔣南孫和朱鎖鎖。不過電影版大量刪減主線，包括在小說佔重要地位的南孫祖母和兩女主角的感情起伏，並找來日本男星鶴見辰吾扮演蔣南孫和朱鎖鎖的鍾情對象，變成俗套的三角關係。

亦舒是倪匡的么妹，上海出生，香港長大，其自身經歷不時反映在作品裏，譬如滬人融入廣東生活、在英國留學、任職酒店的背景等。其實張曼玉氣質不及蔣南孫，鍾楚紅也演不出薄命紅顏朱鎖鎖那股不息生命力，但至少保留了原著的地點和時代背景，以及跟兩名女主角千絲萬縷的關係。

原著的蔣南孫和朱鎖鎖都是上海人，而且是同學，前者來自小康之家，父親活像二世祖，母親逆來順受，蔣太生不出男丁，祖母故意把獨生孫女取名南孫，充滿了恨意。朱鎖鎖的父親行船，終日不在家，錢也不定期寄到，她投靠舅母家，人多口雜，鎖鎖總自覺是外人，雖然表哥一直暗戀她。小說以南孫的視角出發，她一直努力讀書，考上大學，畢業後工作也愈做愈出色；相反鎖鎖為盡快離開舅母家，中學畢業就匆匆工作，憑美貌和鑒貌辨色的善解人意，南孫幾乎每次見她，鎖鎖都換新房子，愈來愈富貴。兩人出身不同，個性迥異，卻一直相親相愛，這段友情亦舒描述得十分細膩，怎會是電影版所説一個男孩就破壞得了？書中也有明顯時代背景，中英談判前後樓市暢旺，靠鎖鎖的「老闆」提點，南孫父親風生水起，後來香港前途「判刑」，他沒聽勸告而狠狠摔了一跤，兩腳一伸，把爛攤子丟給女兒。

細節難以移植

內地劇《流金歲月》去年12月28日在愛奇藝上架，《步步驚心》劉詩詩和《拆彈專家2》倪妮分飾蔣南孫和朱鎖鎖，背景由香港搬到現代的上海，劇情改動大，細節亦難以移植。譬如小說中舅母家，子女一堆地方又小；鎖鎖父親行船，從沒出現；陸劇版舅母家只有一個表哥，內地過往奉行一孩政策，怎能兒女成群？朱父不但行船，還帶外籍女友跟鎖鎖見面，現今行船依然是流行的職業嗎？若父女還有聯絡，鎖鎖怎會急急搬離舅母家，甚至出賣色相討生活？

原著的王永正有良好家庭背景，個性也好，他與南孫一開始已互有好感；陸劇版，台灣男星楊祐寧飾演王永正，卻變成看來輕佻的浪子，劇集開首兩人已是歡喜冤家。小說中南孫的祖母是虔誠基督徒，她不討厭鎖鎖，因為後者投其所好，總陪伴讀經；中共是無神論者，聖誕節亦非公衆假期，看了頭幾集，不見祖母拿出過聖經。小說裏的南孫由於不是男孩，所以得不到祖母的愛，直到父親猝逝，媽媽改嫁，經濟陷入困境，嫲孫相依為命，反而感情變好；而且她用功讀書，有時還有點天然呆。樣子兇巴巴的劉詩詩，在首5集像刁蠻公主，惱恨父親拜金，對她男友章安仁不尊重。原著的鎖鎖，在南孫的眼中總是吸引所有人注意，美麗聰慧往上爬，是有恩必報的義氣女子；劇中的倪妮既不夠嫵媚，而且開首沒多久就有眼無珠把司機當公子被騙了。

《喜寶》票房口碑欠佳

至於同樣講述女主角犧牲色相往上爬的《喜寶》，30多年前港片已拍過，口碑麻麻，現在內地重拍，找來年過30的郭采潔扮演大學生女主角，張震爸爸張國柱飾演男主角勖存姿，是否符合原著還是其次，小說講上流社會的生活，布景服裝卻恍如民初，有內地網民指出還不如屢被指抄襲的郭敬明舊作《小時代》，難怪去年7月上映時，票房僅1.1億人民幣。