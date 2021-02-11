《浪跡天地》奪NSFC四獎

【明報專訊】美國各大影評人組織陸續派發成績表，前日輪到較有「江湖地位」的國家電影評論學會（NSFC）；去年在威尼斯影展先拔頭籌奪得最高榮譽金獅獎的《浪跡天地》（Nomadland），返回美國後接連報捷，在NSFC亦不例外，除了奪得最佳電影及攝影獎外，華裔趙婷再奪最佳導演殊榮，片中扮演喪夫失業後駕駛旅行車穿州過省展開游牧民生活的法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）封后，合共奪得4獎成為大贏家。影帝殊榮落在《誓血五人組》戴萊連杜（Delroy Lindo）身上，最佳男女配角分別是《金屬之聲》（Sound of Metal）保羅拉茨（Paul Raci）及《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）。