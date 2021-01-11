金唱片頒獎禮最後演出 Got7被指離巢將解散

文：蘇珮欣

2014年1月出道的韓國男團Got7，成員包括Mark、JB、珍榮、榮宰、Bam Bam、有謙，以及來自香港的Jackson。日前有報道稱珍榮與有謙選擇不續約JYP娛樂，前者轉投BH娛樂，成為李秉憲師弟，主力演戲；有謙則加盟著名Hip Hop音樂公司AOMG。《Dispatch》昨日引述消人士稱，Got7不敵「七年之癢」，全體成員將離開JYP，昨晚舉行金唱片頒獎禮是他們最後一個活動。

內地事務所全面執行Jackson合約

據報7名成員感情要好，原希望一直合作下去，但與JYP意見分歧，經過多次商議後，決定分道揚鑣。Got7的新動向隨即備受關注，除了珍榮與有謙外，榮宰有望加盟Sublime事務所，跟《上流寄生族》宋康昊同門；JB獲某唱片公司邀約；Bam Bam會泰韓兩邊工作，或選擇跟MakeUs娛樂簽約；Mark則回流美國，開YouTube頻道及繼續唱歌。早在內地開設個人事務所的Jackson，將全力於中韓兩地發展個人事業。Jackson的內地事務所昨承認將全面執行其合約，韓國方面的工作則會交由當地代理公司處理。

報道又指出，成員之間感情深厚，已約定即使各自發展，若有Got7活動，會優先抽出時間。JYP方面表示不清楚Got7私下與其他公司接洽的情况，關於Got7續約問題仍在整理，稍後會向外界公布。

Got7各散東西似乎已成定局，不少粉絲大表不捨。Got7為安撫粉絲，昨日分別在社交媒體上載7人合照，並留下「Got7 Forever」的標籤。Mark留言稱過去7年是他人生中最美好的時期，沒有東西要結束，現在才是開始，他們會繼續為大家帶來最佳的表現。

Got7昨日出席第35屆金唱片頒獎禮，作為解散前最後活動。Got7奪最佳專輯獎，7子手牽手興奮地跑到舞台中央，以示團結外，冀望用歡樂掩蓋哀傷。值得一提的是，JYP老闆朴振榮昨日與Got7同場，前者與Rain合唱多首經典金曲。

BTS連續4年奪專輯大獎

另一方面，金唱片頒獎禮昨日頒發專輯獎項。十大最佳專輯由NCT、EXO、伯賢、TXT、Got7、Blackpink、Twice、Seventeen、NCT127及防彈少年團（BTS）奪得。BTS再拿下至高榮譽專輯大獎及粉絲投選的全球人氣獎，成為大贏家。BTS連續4年奪得專輯大獎，成員表示仍記得首次拿大獎的心情，對於去年無法在粉絲面前演出感到可惜，希望可盡快跟樂迷見面，BTS各成員更搞笑地用獎項名稱作詩，炒熱現場氣氛。