與舊愛同台惹婚變風波 黃曉明宣布退出《乘風破浪的姐姐2》

盡顯不捨之情

黃曉明為平息風波，昨日宣布退出《乘風破浪的姐姐2》。他在微博說：「我曾陪伴《乘風破浪的姐姐》走過整整一季，它讓我們看見了女性的力量和魅力。這是一個非常棒的節目，我很愛《姐姐》這個舞台。儘管我對這個節目有太多的感情與不捨，但我認為姐姐們的專注與突破不該被任何聲音所影響，因此我決定退出本季節目錄製。我會繼續在場外為姐姐們加油。未來再見！」

《乘風破浪的姐姐》節目組亦發聲明︰「曉明哥陪伴了《乘風破浪的姐姐》一路成長，是這個舞台不可或缺的見證人。與曉明哥的合作非常愉快，我們感受到了他的敬業、溫暖和善良。感謝曉明哥對姐姐們的照顧與尊重，對工作人員的關心，以及對節目的付出。儘管萬般不捨，我們尊重曉明哥的決定。青山不改，明月依舊，我們的舞台隨時歡迎曉明哥回來。」

娛樂組