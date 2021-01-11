女星冒冷鬥性感 谷胸陳自瑤閃爆登場 「幸福肥」湯洛雯孖馬國明曬恩愛搶鏡

記者：陳釗、林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵、孫華中

湯洛雯（靚湯）曾表示男友馬國明（馬明）冧莊視帝便結婚，問他們是否若宣布馬明得獎會奏《結婚進行曲》？馬明笑說：「今年都無乜機會，比較想佢（靚湯）攞獎，我將運氣畀晒佢。」靚湯冧爆說此舉全因為幫男友拉票，想他獲獎，並稱馬明若真的攞獎便會向對方求婚。

兩人一唱一和，馬明說：「你（靚湯）都幾好笑喎，好有信心我攞唔到獎。」提到好友黎諾懿爆無論馬明是否攞獎也會娶靚湯，兩人被問是否心急生BB？馬明笑稱奇怪黎諾懿會這樣了解他，問他們是否已秘密註冊結婚？兩人強調結婚一定公開，不會秘密。

馬明讚女友好攬

昨晚靚湯一身打扮盡現「幸福肥」，靚湯變肥湯，馬明卻稱不覺女友肥，還讚她好fit。笑問他是否覺得女友太瘦？或現在最好攬？他尷尬說：「最緊要健康，她這身形幾好攬。」靚湯為男友解圍，稱這問題太mean了。

陳自瑤歷來最性感

陳自瑤低胸露腰裝極火辣，表示沒想過天氣這麼凍，她早已選好服飾，只有頂硬上，她說：「這是我歷來出席台慶頒獎禮最性感的一次。」提到老公王浩信從內地趕回港出席頒獎禮，是否支持老公得獎？她顯得避忌，反問記者：「為何不問我有沒有信心？（有支持他？）這不是我決定。」

高海寧張曦雯鬥密實

過往不吝嗇身材，會性感打扮的高海寧與張曦雯昨晚好密實，在寒風下好惜身，二人更在高跟鞋與墊膊貼暖包保暖。蔡思貝昨晚黑色低胸流蘇裙，罕有谷胸行性感。她說：「今年大個女，所以選穿黑色。」

馮盈盈舊愛結婚送祝福

馮盈盈昨晚也是焦點人物，舊愛鍾文浩宣布月底結婚，她大方送祝福，並說：「當然替他高興，見他踏入人生另一階段，祝百年好合，年生貴子。」盈盈表示一早知道舊愛結婚，早已恭喜對方。問到有沒有酸溜溜感覺？她說：「絕對不會，大家相識多年。」盈盈迴避是否收到舊愛喜帖，稱不認識對方的未婚妻；他們1月30日結婚，但她有工作在身，沒法出席。盈盈稱前度與其未婚妻也不是圈中人，希望大家給他們空間，面對一些批評及攻擊，會有壓力及不開心，希望大家送上祝福。

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