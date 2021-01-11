蔡思貝擊敗龔嘉欣首度贏視后 王浩信大熱跑出封三料視帝

記者：林蘊兒、陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中

王浩信多謝老婆 陳自瑤無表情

王浩信2017年憑《踩過界》首度封視帝，這晚再以續集《踩過界II》奪獎，他在台上多謝無綫栽培15年，去年是不容易一年。他特別感謝家人，多謝太太陳自瑤（YoYo）悉心照料囡囡，但鏡頭拍到YoYo面無表情。王浩信接着再多謝父母做他最強大後盾，又多謝囡囡及感謝主。不過王浩信落台後，陳自瑤主動跟老公攬抱。王浩信亦憑《踩過界II》初登「大馬視帝」寶座，並與張振朗、朱敏瀚憑《反黑路人甲》贏「最受歡迎電視拍檔」。

蔡思貝自認得罪人多「我會改」

蔡思貝2017年曾憑《踩過界》癲姐一角獲「最受歡迎電視女角色」，今次再以同一角色競逐，讓她一嘗視后滋味。她領獎時十分激動，稱3年前得獎時，很諷刺地稱連自己都不喜歡自己，在這3年內經歷及成長很多，曾忽略身邊愛惜她的朋友，多謝合作過的前輩、後輩的包容。她說：「我打得這份工好有熱誠，亦因有這份執著，成日得罪人，我會改。」她分享監製林志華曾講過她演活癲姐這個角色，注入了生命，變成她的座右銘。

張振朗獲男角色獎向劉丹致歉

「最受歡迎電視男角色」得主是張振朗。胡定欣與馬德鐘宣布賽果前發生尷尬事，馬德鐘說如頒給「高齡群組」不會有人反對，胡定欣高聲說：「我知道喇，丹爺（劉丹），他在《愛‧回家》由馬家演到熊家已8年。」劉丹此時站起身似誤以為得獎，馬德鐘即說：「有機會嘅。」張振朗得知獲獎驚喜忍不住哭，但仍對劉丹說：「唔好意思呀丹爺。」之後說自己好亂好亂。

龔嘉欣封大馬視后眼濕濕

龔嘉欣連中兩元，憑《殺手》奪大馬視后，再憑《香港愛情故事》獲「最受歡迎電視女角色」。她領「女角色」獎時眼濕濕說無想過再上頒獎台，多謝觀眾投票。她在無綫快13年，去年成績表考得好好，並多謝天上爺爺無嬲過她放棄學業。她領取大馬視后時很激動，多謝《殺手》監製陳維冠找她做打女，稱在黎耀祥身上學到演員的專業，「有你我先咁搏命」。《香港愛情故事》去年底播出，貼地題材贏得口碑，無綫特別加設「最受歡迎短篇劇集」獎，頒給該劇作表揚。

白彪首奪男配角 感受講不停

最佳男女配角分別由《香港愛情故事》白彪及《反黑路人甲》賴慰玲奪得。今次是白彪首個演藝獎項，好友劉丹頒獎給他，他搞笑說這晚由白彪變「奪標」。他興奮談得獎感受講不停，令台下藝人一齊幫手圈他快些講完，但白彪仍滔滔不絕，最後要鄭裕玲出手截停，場面搞笑。賴慰玲由好姊妹蔡思貝手中接過獎項時開心落淚，要用紙巾拭淚。她講感受說：「一直唔敢諗，驚大家失望，多謝公司畀好多機會我。」她又感激張振朗陪她一齊進步，還多謝老公及囝囝。

胡定欣在致敬環節獻唱《明星》悼念已故藝人，包括梁潔華、梁天、鄧衍成、陳木勝、譚炳文、羅銘偉、梁淑莊、錢國偉、曾偉權、歐嘉慧、李香琴、林建名及梁立人。

（萬千星輝頒獎典禮2020）

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