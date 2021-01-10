「蜘蛛女」新片有望破奧斯卡紀錄

《Malcolm & Marie》首條預告片昨日曝光，尊大衛飾演一名電影製作人，跟女友辛蒂雅出席新片首映禮後回家，聊起二人之間的關係、迫在眉睫的經濟危機等，都為愛情帶來考驗。

新片是辛蒂雅繼《毒癮女孩》後，再次跟創作人Sam Levinson合作，後者兼任編劇和導演，辛蒂雅與尊大衛則負責投資。據美國綜藝網站Variety報道，如果《Malcolm & Marie》入圍奧斯卡最佳電影的話，將會改寫多項紀錄，包括尊大衛有望跟《藍調天后》監製丹素華盛頓（Denzel Washington）首次以父子名義爭獎。

另一方面，辛蒂雅亦有機會成為奧斯卡史上最年輕的金像監製，以及首位同時角逐監製和演技獎項的女星。辛蒂雅去年憑《毒癮女孩》成為艾美獎史上最年輕視后，如果《Malcolm & Marie》再為她帶來金像影后殊榮，便是繼海倫美蘭（Helen Mirren）後首位同時贏得艾美獎和奧斯卡的女演員。