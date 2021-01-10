《鐵金剛》79歲導演米高瓦德逝世

1941年生於英國白金漢郡的米高瓦德，劍橋大學畢業後的首份工作，正是到電視台任職練習生，協助拍攝一段40分鐘長的紀錄片《人生七年》，追蹤拍攝14名英國兒童的成長故事，原本只拍一集，相隔7年後再添食，結果演變成長篇紀錄片。米高瓦德從影至今，贏得4次「英國奧斯卡」BAFTA獎項，其中《人生七年》已佔3個，該系列到前年仍有新作面世，堪稱電影史上一項驚人紀錄。

米高瓦德1972年憑《撲朔迷離》闖影壇，其後執導《魔幻王國：黎明行者號》、《奇異恩典》及《貼身恐懼》等，最為人知當然是跟皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）合作《新鐵金剛之黑日危機》。另外，薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）和茱迪科士打（Jodie Foster）亦憑他執導《霧鎖危情》及《妮爾的芳心》角逐奧斯卡最佳女主角。