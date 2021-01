李敏鎬壓軸頒獎 IU再奪金唱片

總結過去一年韓國樂壇成績的金唱片頒獎禮,分別在本月9及10日舉行。昨日率先頒發數碼音樂的相關獎項,今日再頒專輯部門大獎。疫情下為免人群聚集,得獎名單改由大會宣讀,壓軸大獎才安排李敏鎬現身頒發,令他成為全晚唯一頒獎嘉賓。至於《途亡覓雪》李勝基與《青春紀錄》朴素丹擔任主持。

本年度十大最佳數碼歌曲分別是Blackpink《How You Like That》、華莎《Maria》、Itzy《Wannabe》、Red Velvet《Psycho》、Oh My Girl《Nonstop》、Zico《Any Song》、Noel《Late Night》、Mamamoo《HIP》、IU《Blueming》及防彈少年團(BTS)《Dynamite》,最後由IU奪得數碼音樂部門的金唱片大獎。

Suga傷癒歸隊領獎

IU感謝唱片公司及粉絲支持,透露自己正在努力作曲,今年內推出新專輯,本月首先公開新歌,讓粉絲先聽為快。奪得十大數碼歌曲獎的BTS,雖然未有表演,難得早前肩膊受傷的成員Suga終於康復歸隊,七子齊齊現身領獎,他們為連續4年獲得最佳數碼歌曲獎表示興奮,「感謝大家喜歡《Dynamite》,這首歌為我們帶來安慰,希望也能安慰大家」。久未露面的Suga笑言休息兩個月後,怕被大家遺忘,渴望盡快復工。

相隔3年再次奪得金唱片大獎的IU,昨晚壓軸演唱《Love Poem》及《Blueming》,她以白色晚裝華麗登場,其後換上粉藍色外套配迷你裙又唱又跳,掀起全晚高潮。至於今晚頒發專輯相關獎項,屆時BTS、Twice、Seventeen及NCT127等將會表演,而《熱血司祭》男星金南佶則會擔任壓軸頒獎嘉賓。

文:蘇珮欣