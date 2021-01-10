澄清不是中英混血兒 59歲安德尊不想結婚

車淑梅直接問安德尊的女助手阿So是否在等他？跟了他近20年尚未結婚？安德尊即搶答：「我希望佢係啦！總之你儲定人情。不過講真，我唔想結婚，因為適婚年齡已經過咗。人稱我鑽石王老五仲好笑！20年前我一時愚昧聽人講戴鑽石會帶來幸運，有光環吸力量，買咗逾4萬元的一卡鑽石，在鏡頭前閃吓閃吓，後來畀人笑，戴了一年半載就不敢再戴！」

安德尊在圈中人緣好，余慕蓮（魚毛）視他親如子侄，有晚魚毛入ICU前致電給他，說出得來就再見，出不到就下世見。他聽到心都實埋，然後跟她說：「放心，我幫你都係舉手之勞。」至於魚毛居住的物業如何處理？他稱魚毛是大善人，但未想清楚捐去邊度，等她出院後再處理，一切未落實。

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