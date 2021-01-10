澄清不是中英混血兒 59歲安德尊不想結婚

【明報專訊】59歲安德尊曾被傳是中英混血兒，他近日接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問時澄清說：「 我是河南開封人，包公同鄉。」雖然被誤傳多年，但他不介意。他自言窮家出身，父親是海員， 一家七口曾蝸居於百尺板間房。他小時候常跟 外婆看戲，已發明星夢，亦想過做醫生。他表示當年曾追女仔追到菲律賓修讀藥劑學，及後女友去世，故未完成大學就返港，他說：「 我咁大個仔唯一心儀對象是當年在港台遇上的關寶儀，不過現在人家已婚，我當年因為窮家出身，不敢高攀一個咁好的女仔，我哋仍是好好朋友。」
車淑梅直接問安德尊的女助手阿So是否在等他？跟了他近20年尚未結婚？安德尊即搶答：「我希望佢係啦！總之你儲定人情。不過講真，我唔想結婚，因為適婚年齡已經過咗。人稱我鑽石王老五仲好笑！20年前我一時愚昧聽人講戴鑽石會帶來幸運，有光環吸力量，買咗逾4萬元的一卡鑽石，在鏡頭前閃吓閃吓，後來畀人笑，戴了一年半載就不敢再戴！」
安德尊在圈中人緣好，余慕蓮（魚毛）視他親如子侄，有晚魚毛入ICU前致電給他，說出得來就再見，出不到就下世見。他聽到心都實埋，然後跟她說：「放心，我幫你都係舉手之勞。」至於魚毛居住的物業如何處理？他稱魚毛是大善人，但未想清楚捐去邊度，等她出院後再處理，一切未落實。
娛樂組