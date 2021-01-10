擴充生意版圖被疫情打亂 袁彌明搬新舖承諾員工有花紅

袁彌明在疫市搬新舖，她表示因新舖的租金較舊舖平，而且地方較大，但原本計劃擴充生意版圖，就因疫情仍有太多變數，有好多憂慮而推遲，不過她至今仍堅持不裁員，袁彌明說：「我們擔心疫情下員工的家庭經濟可能有困難，見網上生意都升了很多，加上『保就業計劃』獲補貼，所以除了出糧外，更會提早出多少少花紅。」

稱居美父親自由到放縱

問到黃色經濟圈是否對其生意有幫助？袁彌明說：「我覺得是客人的選擇，如朋友一樣，大家是同路人會互相幫助，像王宗堯前來，都是互相撐朋友，不過他是藝人，當然有酬勞啦！」

提到美國疫情嚴重，袁彌明的父親袁弓夷仍身在美國華盛頓。她笑稱也是和大家一樣，透過網上平台才知道父親近况，她說：「我就算叫他戴口罩、多啲洗手，他也不聽，他要的自由是自由到放縱，十分任性。唯有繼續提醒他啦！」

王宗堯儲錢畀律師費

王宗堯早前成為杜汶澤旗下網台首名包薪藝人，他透露將會拍劇及主持綜藝節目，大讚杜汶澤及田蕊妮都很難得，會聽別人意見。他表示經濟方面沒有問題，一直都夠生活，只是律師費要儲錢應付，盡量不想家人幫忙，他說：「現在已儲了三分一律師費。其實我也知道疫情下大家都很艱難，都好開心很多人幫我，不過見到好多人無工開，我都會畀錢幫番其他人；多啲幫我，我就多啲幫人，慢慢儲吧！」

對於警方以涉顛覆國家政權拘捕去年組織或參與民主派初選者。王宗堯表示成件事覺得好無力，他說：「因為基本上他們是根據現行的基本法，去做他們可以做的公民權利，但無辦法，7月之後大家都知道是好惡，之前我們相信定下來的一些法例和條文，好似好容易被推翻，現在條紅線無形地壓到好低，所以有時間我會做多啲想做的事、見多啲想見的朋友。」

記者：林祖傑