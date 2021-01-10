不撐好兄弟王浩信 張振朗捧黎耀祥攞第4個視帝

王浩信內地返港即「發功」

眾候選視帝、視后賽前積極拉票，早前返內地工作兩個多月的王浩信，返港後立即「發功」，在社交網上載短髮靚仔相。他分別憑《踩過界II》及《反黑路人甲》角逐「最佳男主角」及「最受歡迎電視男角色」，他說：「希望拉票不會拉得太遲，希望你可以投我一票！」獲得網民熱烈回應，他多謝支持。

不過王浩信未獲好兄弟張振朗撐，後者憑《反黑路人甲》爭視帝及「最受歡迎電視男角色」，他接受本報訪問，被問到有否信心衝擊視帝寶座？他說：「絕對唔使諗！」他支持3屆視帝黎耀祥：「我是祥哥嘅人，最近合作拍新劇《拳王》，看他演戲會看到醉，見到一個『寶藏』在面前，這個前輩功力好深厚，他亦很願意分享，在他身上學到很多。即使不夠瞓都翻看他的舊作《義海豪情》，能再明白多點他教的東西，這個前輩真的很犀利，如果他攞到第4個視帝就好，是一個創舉。」雖然張振朗打定輸數，但獲袁偉豪及蕭正楠點名看好，撐他有機會跑出。

黎耀祥：得獎信心五五波

對創紀錄成為4屆視帝，黎耀祥說信心是五五波：「《殺手》題材較特別，我為角色操肌又打戲連場，而且角色變化亦很大，播出時口碑幾好。不過其他對手都有好表現，大家都好用心，劇種亦多元化，我睇好譚俊彥與王浩信機會較大，譚俊彥在《十八年後的終極告白》演繹上有很大轉變及突破；王浩信一向演戲不錯，在《踩過界II》表現出色。」

馬國明譚俊彥平常心

上屆視帝馬國明雖然賽前獲女友湯洛雯以結婚拉票，但他笑言無信心，稱女友知他無機會才講笑，他對再奪視帝抱隨緣心態。黑馬譚俊彥亦抱平常心，較有信心爭奪「最受歡迎電視男角色」。

記者：鍾一虹、陳釗

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