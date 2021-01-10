想定得獎謝辭 棄幸運顏色戰衣 蔡思貝試戴珠寶首飾靚爆爭視后

29歲蔡思貝獲得2013年香港小姐亞軍後加入無綫，備受力捧。她憑劇集《踩過界II》和《使徒行者3》分別獲提名角逐今屆《萬千星輝頒獎典禮2020》的「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎項，被網民視為視后大熱人選之一。她為頒獎禮作好準備，日前趁有時間，在助手陪同下低調到卡地亞的中環店試戴贊助首飾。見她戴帽和口罩，一身Smart Casual打扮現身店內，工作人員招待她到VIP區試戴不同首飾。

戴首飾不停照鏡 頻向店員問意見

記者從窗口望入舖內，見蔡思貝耐心聆聽專人講解後，便將試戴一套包括有頸鏈、耳環、手鏈及戒指的首飾。大部分女士見到珠寶首飾都很雀躍，蔡思貝也不例外，在鏡前不同角度左照右照，並頻頻向店員問意見，助手又為她拍照，逗留約30分鐘才跟助手離開店舖。記者見她步出即上前採訪，問她是否為出席頒獎禮來試戴首飾？蔡思貝表示開心獲贊助名貴珠寶行頭，她自覺形象適合百變及喜歡新嘗試，「簡單或誇張的款式都不介意，我接受能力都幾高。今次品牌贊助的首飾，設計師背後的創作理念是表達『動靜皆宜』，幾襯我的性格，而且設計好有靈活性，但實際總值就不太清楚」。據悉該套首飾款式走時尚路線，目前香港只得一套，尚未定價。

「媽咪叫我穿幸運顏色內衣」

蔡思貝為尊重頒獎禮場合，透露已花心思揀選戰衣，但未有用特別方法催旺自己：「我入行7年，向來沒有特別找人問運程。不過早前因為搬屋，找師傅為新居看風水。我一早揀定一條款式較踏實、並不太性感的裙做戰衣，也沒有留意過往得獎視后多數穿什麼顏色較旺。雖然師傅指那不是我的幸運顏色，不過我覺得既然揀定了，就不會轉。媽咪知道後好搞笑，可能老人家比較迷信，她提議我穿幸運顏色的內衣。其實3年前我憑《踩過界》癲姐角色得『最受歡迎電視女角色』獎，當時穿紅色裙。3年後又憑這劇續集獲提名，想過如果今次又再穿紅色，覺得好似幾有意義。後來還是覺得自己已成長，不需要永遠回望過去，所以最後沒揀紅色。」她認為公司台慶可以盡量花枝招展，頒獎禮則屬莊嚴，而且她是以演員身分出席，所以偏向踏實和簡約款式為主。

自嘲3年前講得獎感受詞不達意

身為今屆視后大熱之一，蔡思貝沒有感太大壓力，未有緊張至失眠，希望以最佳狀態迎戰。她形容每年最期待是聽得獎者在台上分享獲獎感受，那一刻最令她感動，互相戥對方高興、互相鼓勵是最重要。回顧入行過去7年，蔡思貝檢視走過的經歷和所學到的得着，感嘆最後得失難預知，亦難由人控制。她表示如果要預備致謝辭，會感激遇到不少貴人、朋友及台前幕後工作人員幫助，連拍劇曾經幫她扣衫鈕和換褲的服裝姐姐也要多謝，最開心是知道不少人已投她一票，並傳短訊留言為她打氣。她稱對得獎抱隨緣心態，會以冷靜心情面對，「3年前得獎，大家見我在台上『嘩』一聲！今年已成長不少，相信如果再有機會上台講感受，我應該可以表現較冷靜，起碼不會再像3年前般詞不達意」。

陳瀅送禮打氣 王君馨幫手拉票

蔡思貝稱因疫情影響，近期減少跟圈中好姊妹見面聚會，但不時有透過網絡聯絡。她自爆收到要赴加拿大探親的陳瀅送上的窩心禮物，以及在打氣信寫上「無論如何我都支持你！」字句，令她大為感動，待疫情稍緩和才再聚慶祝。王君馨昨日凌晨在社交網上載跟蔡思貝合照，為好姊妹拉票。她大讚蔡思貝是她很欣賞的女演員，可塑性很高。入行以來有好多不同新聞，見到蔡思貝好努力一步一步地進步，將每個角色發揮得愈來愈好，亦不惜身為每個角色付出。她說：「無論今年贏唔贏獎都好，佢已經是我心目中的Best Actress，佢個名叫蔡思貝，希望你哋會好似我咁愛上佢！」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com