李鍾碩有望加盟 退伍開工搵真銀 宋慧喬新劇演復仇女神

宋慧喬去年底接受韓國時尚雜誌《W Korea》訪問時，已經答應粉絲「我會下定決心，在2021年帶來新作品」。結果不負眾望，新年伊始即傳來她接拍新劇《The Glory》的消息；據韓國傳媒報道，《太陽的後裔》編劇金恩淑現正積極籌備劇本，暫定今年下半年開鏡，並採用「先拍後播」方式製作，最快可在今年底或明年初播出，並由《秘密森林》導演安吉鎬執導，台前幕後陣容相當強勁。

首季共8集

據報《The Glory》將以系列形式推出，首季共分8集，故事講述宋慧喬自小夢想成為建築師，卻在高中時期受到校園暴力事件影響而被迫退學，夢想幻滅的她，誓向施暴者復仇，她耐心等待對方結婚生子，直至孩子入讀小學，她才以班主任的姿態出現，展開一場邪惡而悲痛的報仇大計。

製作公司表示，新劇保持金恩淑一貫引人入勝的故事風格，配合安吉鎬導演的凌厲影像，以及宋慧喬的精湛演出，絕對值得觀眾期待。

自從宋慧喬跟金恩淑再度合作的消息公布後，網民反應熱烈，網上傳聞孔劉、蘇志燮、金宇彬等男星均有機會成為喬妹新拍檔，當中尤以本月2日退伍的李鍾碩呼聲最高。事實上，李鍾碩在退役前已宣布接拍《魔女2》，作為復出頭炮，不過此片他純粹客串性質，新人申詩雅才是主角。網上亦流傳李鍾碩正考慮接拍《德魯納酒店》編劇洪氏姐妹的新作《還魂》，究竟他會選擇此劇還是《The Glory》？粉絲期待他盡快公布。

另一方面，李鍾碩退伍後立即接拍廣告「搵真銀」，昨日他透過社交媒體上載兩張新相，只見駁了一頭長髮的他，在攝影機前熟練地擺出不同甫士，雖然未知今次代言哪些產品，但已令粉絲興奮不已，紛紛留言讚好。