熱愛足球兼養馬 創辦大名娛樂製作演唱會

林建名對娛樂事業有興趣，1988年創辦大名娛樂，製作過很多演唱會，計有許冠傑、林子祥、黎明、周慧敏、韓國天王Rain，還有美國歌后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）世界巡迴演唱會澳門站等。他早年更曾出過台灣版《花花公子》雜誌。許冠傑兒子許懷欣昨日在社交平台上載昔日父親與林建名合照，感謝林建名多年來對他父親在音樂上的支持，是很善良的長輩。

趙碩之︰感恩有你成就了我

林建名的大名娛樂亦有唱片公司及經理人部門，之前曾效力的趙碩之、麥貝夷、鍾一憲等昨日都在社交平台發文悼念。趙碩之說沒有林生10年前給她機會，她不可能以藝人的身分同大家見面，「感恩有你成就了我，感恩我的生命中有這位可人的前輩」。鍾一憲與麥貝夷2011年合唱《勾手指尾》受歡迎，鍾一憲對林建名離世感到傷心，說林建名是偉大、可愛、善良的老闆。麥貝夷說當年暫時離開演藝圈到廣告公司工作，林建名當時在她的老闆面前讚她，肯定她的工作能力。她讚林建名風趣兼風度翩翩，很照顧身邊人及提攜後輩。林建名嗜好多，熱愛足球又有養馬，而馬名更以一系列「大少」命名，當中最經典是「開心大少」。

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