84歲林建名淋巴癌病逝 子女哀悼：「開心大少」永在心中

林建名4名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽及林孝信聯名發悼文：「深切哀悼我們摯愛的父親林建名博士，謹此懷着至悲至痛心情哀告，先父林建名於1月8日在養和醫院安詳離世，家人均陪伴在側。先父投身商界，足迹廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。斯人已去，長歌當哭，我們只有默默悼念他。其瀟灑真性情，令他相識滿天下；加上對社會建樹良多，是我們家人一個良好典範。他雖化作一縷輕煙往生極樂，但『開心大少』音容將會永遠活在我們心中。林博士的葬禮將只供家人出席，追思會詳情將另行公布。」

兒子林孝信為亡父辦身後事

女兒林煒珽之後在社交平台上載跟父親昔日舊照懷念，她透露父親患有淋巴癌，在最後數小時，父親在他們兄弟姐妹及最親密的家人和朋友陪伴下離世，父親永遠在他們心中。她稱受疫情限制，大家可能無法參加葬禮。他們希望捐款給仁濟醫院以代替獻花，這是父親的願望。

兒子林孝信昨午2時許現身養和醫院，他身穿便服及戴口罩，手上拿着一封文件。問他是否為父親辦身後事？他說：「係呀！」然後匆匆登上私家車，由司機接載離開。

林建岳遺憾未能見最後一面

林建名同父異母弟弟林建岳對哥哥離世深感悲痛，他表示：「哥哥一生愛惜及照顧家人，不遺餘力參與社會公益，全力支持體育及娛樂事業發展，對社會建樹良多，對家族企業發展貢獻重大。哥哥為人善良、處世隨和，他的音容笑貌永遠留在我的心中，我永遠懷念他。」林建岳回覆傳媒表示哥哥林建名病了一段時間，入院一陣子，因疫情他遺憾未能見哥哥最後一面，感到可惜及傷心。他只得一個哥哥，大家相處好好。

契女戴夢夢：沉重和難過的一天

林建名契女戴夢夢最初接到契爺離世噩耗非常難過，未能回應。她心情稍為平復後，在社交平台上載多張和林建名合照，說是非常沉重和難過的一天，不願接受這個事實，但仍需接受。她說：「回想20年前認識你，我只得16歲，當時只是一面之緣，你已經記得我。緣分令到我加入大名娛樂，這10幾年來從幕前走到幕後，任何決定上你都一直支持我、一路提攜着我、教導我。更帶我去世界各地，教識了我很多事，令我大開眼界。」她看到昔日照片，非常掛念契爺，說林建名不單是她的人生伯樂，更是親人。契爺的慈祥笑聲、喜歡的音樂、瀟灑人生的態度，她永遠會記着。她承諾會繼續努力，延續契爺的精神，永遠懷念他。她最後說：「契爺，開心瀟灑地去仙遊，一路好走。」林建名契仔胡渭康上載蠟燭照，留言︰「再見契爺。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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