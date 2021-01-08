【開箱】《教場2》木村拓哉再演魔鬼教官 單眼看穿人性弱點

新舊學員同場演出

《教場》系列講述警校教官與學員之間的故事，木村拓哉再次飾演「魔鬼教官」風間公親，一頭白髮襯上義眼，加上表情嚴肅，學員對他又敬又畏。今集換上《律政英雄》濱田岳、《3年A班》上白石萌歌、《LET'S CAMP! 露營少女》福原遙、《女城主直虎》矢本悠馬等扮演學警，上集已經登場的《你家是我的事》工藤阿須加、《有喜歡的人》三浦翔平及《七人的秘書》大島優子等亦有客串演出。

今集講述工藤阿須加等人所屬的第198期學警畢業兩年後，第200期新學員來到神奈川縣警校。工藤阿須加雖已當上警察，仍獲邀返回母校，以一日指導員身分，教導新學員步操。工藤阿須加看見「慢兩拍」的師弟矢本悠馬，感覺就似自己當年一樣，所以對他照顧有加。

在開學首日，木村串通學警濱田岳拿着假刀在課室搗亂，藉此試探學員反應，結果眾人驚慌失措。順帶一提，劇中學警操練場面甚為專業，動作整齊一致，特別是45度角的敬禮姿勢，看得出演員下過苦功。據悉劇中某些操練場面拍攝過百次，可謂製作認真。

劇中木村經常以非一般的說話與態度對待學員，他的格言是把不合格的學警踢走，甚或直接向學員遞上退學申請表，而他因為失去右眼，令到其他感官變得異常敏銳，能夠輕易看穿學員弱點。

例如濱田岳自小喜愛騎電單車，渴望成為鐵騎巡警，故一直訓練聽力，單憑聲音便能分辨出汽車的速度，其後他因耳膜發炎而影響聽覺，但不想讓人知道，開始謊報「學員日誌」內容，甚至連累同學犯下校規，結果慘遭同學報復，把螞蟻放進他耳朵內。木村及時現身拯救，揭發濱田岳說謊，要求他退學。

工藤阿須加殉職

木村又察覺原本表現不俗的學員杉野遙亮，成績退步兼精神緊張，發現他被新來的見習教官松本真理香調戲，女方繼而威脅杉野當其傀儡，目的是打擊木村在學堂的地位。松本真理香曾是某縣市警員，她被前輩誣衊遺失證物而討厭所有警察。木村刻意安排杉野與松本同組練習跳救生氣墊，設計迫使二人親口說出真相。

來自警察世家的目黑蓮，因抵受不了家庭壓力，竟偷取化學物料製造炸彈，企圖生事而被革走，木村成功阻止，更讓目黑蓮與青梅竹馬的岡崎紗繪感情更進一步。木村其後發現情緒失控的矢本悠馬，因為趕返學校途中，遇上在十字路口指揮交通的工藤阿須加，後者為了讓矢本悠馬盡快過馬路，結果被車撞倒身亡。木村不單未有安慰矢本悠馬，反要求他做更多工作，藉以激勵他以更佳表現來悼念死者。

嚴師教出優秀警員

木村用嚴厲的教學手法，迫使學員正視自己的心理障礙，他經常向學員派發退學申請書，其實並非要踢走他們，只要對方堅持，便能有所突破，成為優秀警員。

今集終於揭開木村變成獨眼的原因，話說多年前，木村與扮演「新紮師弟」的北村匠海一起追捕疑犯，後者鹵莽衝入疑犯匿藏的屋內，結果慘遭殺害，木村與疑犯糾纏期間，亦被刺傷右眼，疑犯逃走期間，遇上當時仍未投考警察的濱田岳，為日後故事埋下伏線。

如果開拍《教場3》，大可交代濱田岳為木村報仇的經過。《教場2》全劇共分兩集，於本月3日一連兩晚播出，香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。