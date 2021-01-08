山口百惠見新抱笑開懷 揭當年為保護兒子掌摑日媒

文：蘇珮欣

山口百惠與三浦友和出名恩愛，二人連續15年獲選為「最理想名人夫婦」，是日本藝能界的模範夫妻。據最新一期日本雜誌《女性自身》報道，三浦祐太朗趁元旦假期，偕妻牧野由依返回東京老家探望父母。記者偷拍到山口百惠親自送兒子及新抱出門口，全程笑容滿面，看來婆媳關係相當愉快。這張亦是山口百惠與兒媳的首度公開合照。

報道指，三浦祐太朗生性孝順，經常回家探望父母，並以兩老作榜樣，期望自己婚後亦能相敬如賓。記者當日又目擊三浦祐太朗夫婦在老家附近拖狗散步，途經兒時入讀的幼稚園，沿途向妻訴說童年往事，表現恩愛。

記者包圍校門惹混亂

提到三浦祐太朗的兒時往事，報道引述消息人士指，當年山口百惠引退後，婚姻生活仍然備受關注，經常被傳媒追訪，山口百惠誕下三浦祐太朗後，便曾與傳媒發生衝突。

1989年三浦祐太朗入讀幼稚園時，山口百惠與三浦友和一起送兒子上學，結果在學校門口遭記者包圍採訪，三浦友和下車勸喻記者離開但不果，其中一位記者更把鏡頭伸入車廂內，藉此拍攝山口百惠母子合照。

山口百惠為了保護兒子，一時情急出手掌摑記者。未知三浦祐太朗經過幼稚園時，有否把這段往事告知妻子呢？