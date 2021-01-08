配音員日常 失聲點算？

（記：記者 鄭：鄭麗麗）

記：角色由配音員自行揀選還是被指派？

鄭：作為配音員從來沒有揀角色，都由公司分派。

記：日常工作是怎樣輪班分配編制？

鄭：有工作人員編排好每星期的工作表，例如根據工作表要一星期內完成配5集的話，每日就平均配1至2集。

記：萬一身體不適出現變聲如何處理？

鄭：如非必要都不會換人，如果患傷風感冒失聲，便休息一兩日。我們會「單收」，就是讓其他對手配音員先錄好對白，等復元才獨自配回原本部分。

記：有沒有獨門方法保養聲線？

鄭：我無。亦沒有戒口，唯一盡量不會大叫。

記：有否試過投入不到所配角色要投降？

鄭：在行內這樣稱為「未到位」，通常發生在初期。

記：正式配音前要花多少時間做功課幫助拿揑角色性格？

鄭：我會事前做定功課，日劇和韓劇集數不多，可先看一次劇集原聲版，了解劇情故事去揣摩角色性格，例如是發癲、開心，抑或有陰暗面，才開始配音。卡通片《櫻桃小丸子》最少有800多集，很難一次過睇晒全部，不過配得耐已大概掌握到角色性格。

記：有沒有人認得你就是劇集或卡通片的配音員？

鄭：聽真人聲與配音聲線並不同，基本上沒有人認得出我就是小丸子。

記：配哪類角色最困難和最容易？

鄭：最容易配開朗女仔、傻傻癲癲的角色，例如《來自星星的你》「千頌伊」，可能我都是傻傻哋，容易投入。配奸角要誇張大笑、喪笑、狂笑，對我來說最難，當中技巧需要時日訓練出來。

記：地道化口語對白是預先寫好還是會臨場加？

鄭：配音前有專人事先寫好稱為「對口稿」，即是例如為日劇或韓劇配音，經過翻譯寫成廣東話對白，再數齊口、對啱字數。不過寫稿與真正配音始終不同，有時我們會用時興貼地的講法，不會直譯，臨場會改少少但不會大改，怕不跟劇情或影響到其他對手的對白。

記：配音員收入算不算理想？

鄭：做配音員是好玩，但以香港來說不算掙得多。例如以前做電影配音工作，拍攝前期已花去大量製作預算，配音屬最後期工作，預算已所剩無幾，所以酬勞不會多。