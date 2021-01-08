獻聲小丸子24年 視代表作 鄭麗麗迷上角色變粉絲

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

場地提供：YOHO MALL

90年代入行當配音員的鄭麗麗，回想當初接到小丸子角色時，一邊配音一邊看漫畫原著，才加深了解認識主角的特質，助她配出小丸子的性格神髓，久而久之真正迷上角色成為粉絲，鄭麗麗曾親身到訪小丸子的家鄉日本靜岡市的主題店，買了很多有關書籍和產品，當地工作人員知道她是來自香港的聲優，也有跟她合照留念。

「黐脷筋」漏風扮細路

除了刻意用仿小朋友聲線演繹像「永遠長不大」，又人細鬼大的小丸子，鄭麗麗較印象深刻是配卡通片《娛樂金魚眼》的「華美子」，正是新人時期首次配主角，當年戰戰兢兢至今難忘。可能外間不了解，認為配音員是一份沉悶刻板的工作，入行20多年的她卻不認同，並說：「就算委派一些差不多類型的角色，都會有所不同，因為配音員可以自己話事，每個角色也可以加入一些自己元素，每一次接到角色都是不同的挑戰。配了800多集小丸子，我都不覺悶，24年聲線都有調校演變。例如日本原聲的配音聲線比較沙啞，我做不出該效果，唯有用自己方法，起初試過扮『黐脷筋』，但說話不清晰，經過調校就會在其中一兩個字講到似漏風，一直都在演變。」

寄語配音新人投入角色

經常要挑戰配不同角色，鄭麗麗稱配音員不同演員，不會因太投入而抽離不出角色性格。不過也試過一次有趣經歷，她憶述：「有一齣卡通片《滴骰孖妹》配『數碼子』，對白多又速度快，每句說話尾都加『喵』字。可能太疲倦，搭的士對着司機講目的地後不自覺說了『喵』字，真是控制不到。」

鄭麗麗寄語新人欲加入配音行業，基本條件要操純正廣東話、說話清晰、聲線要神似，當然有一把靚聲是有着數，還要學懂技巧和要夠投入去配合角色。她語重心長解釋，配音工作實際並不如表面看般容易，需專注畫面同時兼顧講對白和語氣運用，如果只是跟稿讀出一堆字，就不夠立體，故一定要用時間花心思去磨練。

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