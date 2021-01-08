暫定4月底麥花臣開騷 劉威煌：睇疫情發展才落實

劉威煌暫定4月30日假旺角麥花臣場館開一場演唱會，看下月疫情發展才落實能否順利開騷。他想好對策方案道：「如果疫情未許可，會場可讓我延期兩次。我訂場地共4日，當然好想做滿座騷，若到時限一半入座率，惟有分開做兩場，每場坐一半觀眾。雖然這樣不好玩又不太享受，但為安全起見都要接受，最驚萬一爆疫變成演唱會群組就不好，或寧願延期舉行，我不心急的。」他近年主攻奶茶店生意，稱疫情下收入受影響，幸旗下3間奶茶店生意仍撐得住，未有裁員，他每月仍有4萬元收入進帳，準備5月在將軍澳開第4間分店。

為許廷鏗感驕傲

劉威煌參加首屆《超級巨聲》入行，有留意無綫最近的選秀節目《聲夢傳奇》，對於有參賽者年僅14歲，他認為年紀輕入行是趨勢，舉例說21歲姜濤已奪得「叱咤我最喜愛的男歌手」，相信歌手年輕入行有時間累積經驗，成績會更好。他說：「Justin Bieber和韓國歌手都好早出道，現在年輕人好叻，14歲可以好成熟，他們早已習慣多向發展。」他又恭喜同屆參加《超級巨聲》的許廷鏗獲叱咤男歌手金獎，讚對方叻仔，在音樂路上一直堅持自己方向，為他感驕傲。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳