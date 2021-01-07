不欲新秀比賽片段曝光 張振朗寧棄視帝獎

龔嘉欣3年前拍爆喊戲

振朗為劇集唱主題曲，曾參加新秀歌唱比賽並入8強的他是否無壓力？振朗尷尬說：「現在生鏽了，不要再提這些黑歷史，當時獻醜，差到嚇死人，回看當年造型和演繹，輸是絕對有原因，跪求大家千萬不要找來看，忘記它吧。」他說寧願台慶頒獎禮不攞獎，都不想比賽片段再曝光。嘉欣希望下次有機會跟振朗合唱，她亦透露稍後會再與羅天宇合唱，也有機會唱劇集主題曲：「自己做主角的劇集，唱主題曲特別有感覺。」

丁子朗稱擔正有壓力

丁子朗被指將有機會為無綫新青春劇擔任男主角，與戴祖儀合作。丁子朗承認有試鏡，但還未落實，仍在等消息，能拍到就最好。他表示與戴祖儀合作過，也希望可以一起拍。他自言如果擔正會有壓力，要努力做好自己，不讓大家失望。《堅》劇是他首套劇，看回3年前演出有點打冷震，很多反應不知該怎樣做，十足一嚿飯，幸好張振朗幫手，之後亦有上堂提升演技。

記者：陳釗

攝影：劉永銳