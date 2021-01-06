【開箱】梅麗史翠普新片無劇本扮作家 郵輪取景兩周拍竣

即興對白

對比《畢業舞會》，《讓他們說吧》實驗味道強得多。除了梅麗史翠普，還有《不一樣的爸爸》戴安韋斯特（Dianne Wiest）和《甘地傳》甘蒂絲褒瑾（Candice Bergen）兩名老牌女星主演，外加《情繫海邊之城》魯卡斯赫積士（Lucas Hedges）和《我的超豪男友》陳靜（Gemma Chan）客串。 故事講述梅麗扮演的Alice是普立兹得獎作家，準備到英國出席文學頒獎禮，但她拒絕飛行，出版社代理Karen（陳靜飾）遂安排她乘搭郵輪，並悄悄登船準備打探其新作內容是否名著《You Always/You Never》的續集；Alice提出要帶侄兒Tyler（魯卡斯赫積士飾）和大學好友Roberta（甘蒂絲褒瑾飾）及Susan（戴安韋斯特飾）同行。旅途中Tyler戀上Karen，後者卻利用對方打探Alice新書的內容。至於Roberta，認定Alice借她年輕時的經歷寫成《You Always/You Never》，並摧毀了她的人生，在這次旅途，她希望得到Alice的道歉，或為其小說續集提供新內容。眾人沒想到的是，旅程終點不如預期，並以淡淡哀愁結束。

快將58歲的導演史提芬蘇德堡9年前曾說想退休，結果是幾乎每年交出一部新片；他年僅26歲已憑《性感的謊言》在康城影展奪得最高榮譽金棕櫚獎，之後再以《毒網》在奧斯卡贏得最佳導演殊榮，登上另一事業高峰。蘇德堡拍攝的電影類型多變，喜劇、劇情、驚慄、寫實、傳記，包羅萬有；去年新冠病毒爆發，他10年前影射SARS的舊作《世紀戰疫》，就重登多個電影平台熱播榜。至於《讓他們說吧》，可說是蘇德堡另一次新嘗試。他邀請在哥倫比亞大學任教寫作的短篇小說作家艾辛堡（Deborah Eisenberg）擔任編劇，但所謂編劇，其實嚴格來說，沒有劇本。據片中演員說，只有一個故事大綱，以及幾個段落的角色描述，每場戲他們知道何時開始及哪裏結束，大部分對白卻讓他們即興發揮。不過現年75歲的艾辛堡拍攝期間，每一幕戲都在場指導。

成本低廉

蘇德堡自言十多年前已有此拍攝意念，直至執導《洗錢天堂網絡》期間跟女主角梅麗史翠普提起，後者答允上馬，才開始認真起來。

據報道此片只拍了兩星期就竣工，大部分場景在著名豪華的瑪麗皇后二號郵輪實地拍攝，並且是免費招待；梅麗史翠普在訪問就笑言，蘇德堡做壞了導演和佈景設計師的規矩，因為拍得既快速又便宜。戴安韋斯特表示，幕後員工和器材甚少，頂多只是收音工具，蘇德堡親自掌鏡，推着輪椅跟他的新型號攝影機，在瑪麗皇后二號拍攝，連打燈也幾乎省回。

據悉此片成本很低，蘇德堡拒絕透露製作費多少，但重量級的演員陣容，以及靠獨特意念貫穿的小規模製作，其實十分適合串流平台播放；有評論指出，郵輪願意借出場地給電影拍攝，也有商業方面的互惠考慮，看來類似形式的作品將會愈來愈多。