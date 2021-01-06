誤報死訊 延後一天不治 65歲「邦女郎」妲雅逝世

據報這宗「死而復生再逝世」的烏龍事件，美國時間周日發生，妲雅羅拔絲的經理人米克平高（Mike Pingel）接到妲雅丈夫藍斯奧拜恩來電說，洛杉磯西達賽奈醫療中心叫藍斯到醫院跟妲雅道別，藍斯於是告訴米克，雅坦不治了，所以米克才會向外公布噩耗。不少主流傳媒都有報道其死訊，結果集體「炒車」。

藍斯奧拜恩周一早上接受電視節目《Inside Edition》訪問期間，接到醫院來電稱，妲雅並未去世，仍在深切治療部搶救，在節目中藍斯還因此喜極而泣。據報妲雅入院後要使用呼吸儀器，而且受疫情影響，不能到醫院探望，未知是否因此引起誤會。不過當時藍斯已稱太太情况並不樂觀，延至周一晚上逝世，所以妲雅羅拔絲的死亡日期應該是1月4日。

拍檔悼文被糾正

妲雅羅拔絲於3日逝世的噩耗傳出後，曾跟她合演處境劇《That '70s Show》陶科基斯（Topher Grace）及狄波拉祖立（Debra Jo Rupp）分別在社交網留言悼念，《That '70s Show》另一男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher）即時糾正兩名拍檔，告訴他們妲雅仍活着的最新消息，他們大概又要重新發送悼辭。

妲雅羅拔絲年輕時外形出衆，曾擔任模特兒，又拍過《花花公子》寫真；入行後伙拍「占士邦」羅渣摩亞（Roger Moore）演出《鐵金剛勇戰大狂魔》，又亮相最後一季《神探俏嬌娃》，是「查理天使」之一。此外又拍過 《桃花劫》、《獸王伏魔》及《森林女王》等40多齣影視作品。