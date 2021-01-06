緋聞男友盧啟賢落閘劃清界線 廖碧兒聞婚訊自嘲：4年前嫁咗

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

盧啟賢2020年12月為前妻安排法事受訪時，被問到與廖碧兒（Bernice）拍拖一事，他直認跟對方認識了6年，從來沒有拍過拖，只是好好的朋友，對二人傳出婚訊感莫名其妙，強調不會再婚，還以Auntie Bernice來稱呼廖碧兒。昨日廖碧兒與林曉峰、ERROR隊員193（郭嘉駿）現身旺角拍攝ViuTV飲食節目，被問到有關盧啟賢受訪與她劃清界線一事，廖碧兒裝作不知情，並說：「咩封面呀？啲相好舊啦。（但之前傳你今年嫁人？）年年都傳，我4年前已經嫁咗𠻹呀！所以我都唔知嫁得幾多次。」

唔介意被稱呼Auntie

對於被盧啟賢稱呼Auntie，她說：「小朋友不嬲都係稱呼我Auntie。（會否不開心？）無乜嘢。」問現階段與盧啟賢關係？她說：「不嬲都係朋友囉。」

193透露保錡心情差

新節目主題拍攝香港地道美食配美酒，193被安排一嘗臭豆腐溝白酒，十分惡心，他說：「我在日本拍節目連屎都食過，人生沒有什麼難倒我，我的格言是屎都食過，人生有咩做唔到。」

ERROR隊友保錡近日捲入疑背正印女友偷食張沛樂風波，問可有關心保錡？193說：「有關心他，他都有點不開心，沉澱緊，希望他快點開心番，ERROR是四位一體。」193稱跟保錡是好朋友，他的感情事也略知一二，並說：「別人的事費事去深究，始終感情是兩個人的事，讓他們繼續沉澱，慢慢解決啦。」

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