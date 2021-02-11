一再改期 主辦商損失逾400萬 周杰倫香港演唱會延至8月舉行

記者﹕柯美

Simon解釋再次延期是因為疫情嚴重，覺得4月舉行的可能性很低，預計8月第一輪疫苗打完後，成事機會較高。他表示演出日期一改再改，令公司損失逾400萬元， 因其間要找公司做評估，例如交通和人流，又改了演出地點，以及廣告作廢等各方面均造成損失，「在空曠地方開騷，要花半年時間籌備，跟政府多個部門開會；之前黎明在中環海濱舉行演唱會，開騷前一刻不符規則，某些東西要拆，所以要好小心」。

能成事對復蘇大意義

Simon相信8月開騷時疫情已緩和，但仍會做足防疫措拖，保障每名入場觀眾的安全，之前已將仔細的報告呈交康文署，「門票有兩個QR Code，一個是觀眾看騷前12小時，要填寫健康申報表；另一個是回饋觀眾等待兩年，到商場購物和食肆用餐的優惠碼。台前幕後演出者、工作人員，包括搭台的，都要在開騷前完成檢測。入場前會派發防疫包，入面有周董口罩、搓手液，正研究是否需要防疫面罩？至於廁所，都要做足防疫，以確保大家安全」。堅持再做演唱會，防疫措拖及保險等要投資多近400萬元，但他認為是值得的，「個騷做得成就開心，對演唱會復蘇有很大意義」。

8月份演唱會的座位安排，要等待政府通知，目前有百分之二十左右的觀眾退票，所以8月舉行時，座位要保持適當社交矩離，在中環海濱活動空間，有足夠位置去安排，所以歌迷不用太擔心到時座位安排會混亂。Simon稱大會將盡全力令持票歌迷，換到他們希望的時間及座位。大會透過官網列出相關換票日期（2月至4月分階段進行），讓持有門票的觀眾可以換取8月門票，又上載新舊門票給觀眾欣賞，相當細心。

周董歌酬可斟酌

雖改期多次，據悉周董很支持，「我們說何時演出，周董經理人隔一天就有答覆 」。問到周董會否減歌酬？Simon說﹕「周董跟我們合作多年，他是最合理的藝人，很體恤我們，他的經理人有句口頭禪，就是不想我們（主辦單位）蝕本。但發生的事情（社會運動和疫情）非我們能夠控制，這些是特別支出。周董的歌酬可以斟酌。（會減歌酬？）不是以歌酬計，是整體計算，他連同樂手、燈光、音響等工作人員共多人來港，一起計數。之前蝕的，不會計算在內。」

不受保 投資驚險

問Simon身為演唱會製作人，怎樣看今年市道，會否較去年好？「宏觀去看，線上演唱會仍會維持數月，之後應該慢慢有實體演唱會，估計6月開始。沒有疫苗真的不敢開，因為沒有保險公司受保，投資好驚險。希望（疫情）盡快清零，單靠內銷不能維持好耐，演唱會和娛樂事業不是必需品，大家正處於非常困難時刻，開到騷意義重大，其他行家比我更早開到演唱會更好、更開心」。

去年疫情肆虐全球，不少本地演唱會宣布煞停、延期或取消，除周杰倫外，劉德華、楊千嬅、汪明荃、莫文蔚、AGA（江海迦）及方皓玟等同樣受影響，其中雷有輝音樂會更四度延期。