工藤阿須加被「賜死」催淚 木村拓哉《教場2》收視不敵新垣結衣

文：蘇珮欣

《教場》改編自同名小說，講述警校教官與學員之間的故事。木村拓哉飾演「魔鬼教官」風間公親，一頭白髮並戴上義眼，造型特別。首季找來年輕演員扮學警，包括《大叔的愛》林遣都、《你家是我的事》工藤阿須加、《有喜歡的人》三浦翔平及《七人的秘書》大島優子等。續集除木村之外，學警角色「大換血」，改由《律政英雄》濱田岳、《3年A班》上白石萌歌、《LET'S CAMP! 露營少女》福原遙及《女城主直虎》矢本悠馬等上陣。

第2集揭義眼秘密

《教場2》延續去年首季故事，講述工藤阿須加等人所屬的第198期學警畢業後兩年，第200期的新學員來到警校，木村拓哉每天嚴厲地訓練學生。某日木村拿着一盒影碟播放給學員觀看，當中收錄了工藤阿須加、三浦翔平、大島優子等前學警的工作片段，是木村拜託警校校長小日向文世，從日本各地警察派出所收集回來，其中一段記錄工藤阿須加在十字路口指揮交通時，被車撞倒身亡。

續集首播後，不少觀眾對工藤阿須加被「賜死」感驚訝，認為劇情太淒慘，眼淚流不停。雖惹來熱議，收視僅13.5%，不及去年上下兩集15.3%及15%的成績。昨日播出第2集，據悉內容會解開各學員的身心問題，還會揭開木村拓哉義眼的秘密，且看收視會否上升。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。

伙山口智子亮相新節目

至於新垣結衣與星野源合演的TBS電視台特備劇《僱傭妻子：加油吧人類！新春特別篇》，1月2日（周六）播出，日媒昨日公布收視為15.5%，比木村的《教場2》成績更佳，TBS隨即宣布4月會推出該劇DVD。

《教場2》雖是特備劇，木村卻不敢怠慢，前晚仍為新劇宣傳，並與《悠長假期》舊拍檔山口智子一同亮相新節目《VS魂》大玩遊戲。該節目是接替「嵐」長壽綜藝節目《VS嵐》檔期，並由「嵐」成員相葉雅紀獨挑大樑主持。