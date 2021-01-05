演藝界懷念琴姐 胡楓相交數十年 慨嘆「佢唔記得我」

汪明荃：以為琴姐身體幾好

汪明荃昨日在中環遇上記者，她接受訪問提到琴姐去世的消息，她稱跟琴姐早於《歡樂今宵》合作，琴姐與譚炳文演《大鄉里》，後來合作劇集《家變》，還有很多大型節目。阿姐感嘆道：「無辦法，年紀大咗……佢係唔記得嘢，但身體唔係太差，不過我哋都少見面，一直以為佢記性差，身體都幾好。希望佢家人保重。好懷念琴姐。」

胡楓跟琴姐是數十年好朋友，兩人也是一月壽星，他慨嘆說：「好耐無見琴姐，自從佢唔認得人後，已經無見，因為上到佢屋企，琴姐都唔記得我係邊個。同琴姐係多年好朋友，佢精神時，大家每半個月聚會一次，約食飯、飲茶，好開心，佢一向對我好好。」羅蘭姐獲知琴姐去世感難過，形容她是「一代好人」。

黃百鳴難過 高志森：她是大好人

黃百鳴跟琴姐自《八星報喜》合作，之後每部賀歲片都會想到搵琴姐參與，《家有囍事》演常母角色最深入民心，後來琴姐身體唔好，也有跟古天樂探她，知道她離開的消息好難過。高志森跟琴姐合作電影外還有舞台劇，又一齊走埠。他大讚琴姐有演員道德，當年拍《家有囍事》她拿揑到那種幽默感。他曾邀琴姐參與一系列演唱會，她好有義氣，一口答應來撐場。他說：「她演好多奸妃角色，但現實相反，她是個大好人。」

梅小青讚敬業樂業

琴姐最後拍的電視劇是《公主嫁到》，監製梅小青說：「有幸曾與琴姐合作，她真的是一個很好很好的長輩，一位敬業樂業的演藝名人！」監製楊紹鴻稱早年在無綫做燈光時已認識琴姐，他們曾合作演唱會，也有一起去旅行，關係似契媽，但沒正式上契。他稱琴姐是令人尊敬的藝人，沒架子又肯教後輩，會永遠懷念她！

鄭裕玲播《輪流轉》悼念

鄭裕玲跟琴姐曾在《輪流傳》演母女，昨日她在電台節目回憶跟琴姐的合作，又曾跟汪明荃一起探望，但當時她已不太認得人。她在節目中播歌曲《輪流轉》悼念。

娛樂組

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