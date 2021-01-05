88歲「一代奸妃」李香琴逝世 女兒：像睡覺安詳離開

娛樂組

李香琴（琴姐）昨日病逝，她自2012年跌倒後漸退出幕前，她行動不便，要坐輪椅出入，傳出她患腦退化症。早期琴姐有接受物理治療，《明報》於2015年時採訪琴姐往覆診做物理治療，她推着輔助架可以慢行，精神也不俗。琴姐患腦退化症病况愈嚴重，朋友往探望琴姐，但她已認不到人。

蕭紫筠：炳哥一直在母親心中

去年9月，在琴姐的熒幕拍檔譚炳文（炳哥）喪禮上，琴姐女兒蕭紫筠向傳媒提起母親的情况時說：「她身體好好，只不過不記得東西，好似小朋友般好開心。」提到有否告訴母親有關炳哥死訊時，蕭紫筠曾說炳哥一直在母親心中，她現在似小朋友，好聽話，告訴她有關消息也不會有任何表示。

早上冲涼修甲 午飯突呆了沒知覺

蕭紫筠昨日回覆傳媒證實母親的死訊，她表示母親10年前開始輕微中風，有認知障礙症，亦有輕微柏金遜症，一直吃藥醫治，醫生亦有講過她的情况會漸漸退化。一個月前，琴姐的情况變差，除了工人姐姐，還請了特護照顧；昨晨幫琴姐冲涼及修指甲，之後午膳吃糊狀食物，其間琴姐整個人呆了，沒有吞嚥，似睡覺，護士立即幫她扣口中食物出來，但已沒有知覺，去到醫院，醫生入了房間15分鐘，出來說母親入房時已沒脈搏，已經離世。蕭紫筠表示傷心一定有，她知道大家好惜琴姐，故要安慰一班朋友，請他們不要傷心，因琴姐像睡覺般，去得很安詳。她對母親的離開已有心理準備，希望她走得舒服，現在平安離開是福氣。

契仔女呂良偉關菊英萬分難過

琴姐在娛樂圈有很多契仔女，可謂兒孫滿堂，早期萬梓良、呂良偉、關菊英、翁美玲、戚美珍等跟琴姐結戲緣上契，後期琴姐返無綫拍《溏心風暴之家好月圓》，她演嫲嫲角色，又成為眾年輕藝人的「嫲嫲」。

呂良偉是琴姐的契仔，他回覆《明報》說：「萬分難過，但都要接受。跟契媽有好多開心回憶，我們以前經常一起去登台，她好好人，教識我很多。我們合作拍劇，因緣分而上契，當時還有萬梓良一齊上契。以前過時過節，我們都有相聚見面，她好惜我，我都真心好惜她！」呂良偉稱契媽以前最鍾意跟他唱粵曲，疫情發生前他曾探望琴姐，後來他返內地工作，又因疫情要隔離，沒有機會再見了。萬梓良稱3年前曾探望契媽琴姐，當時琴姐已認不到人，他好難過，離開前他向琴姐跪地叩別。他對契媽永遠懷念。

戚美珍：媽媽，感恩我們的緣分

關菊英是琴姐契女，她說：「收到消息心情難過，多謝大家關心，希望她的家人節哀。」戚美珍說：「琴姐仙遊，難忘她對我的關愛，永遠懷念她！媽媽，感恩我們的緣分！願你早登極樂！一路好走！」

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