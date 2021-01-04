【開箱】《藍調天后》「黑豹」輓歌 卓威博士文的最後告別

HBO的10片計劃 轉戰Netflix

《藍調天后》片長約90分鐘，若不喜藍調，對非裔美國人苦難沒興趣，以及抗拒冗長對白的觀眾，或可省回時間。劇情表面很簡單，講述1920年代，《寫出友共鳴》維奧拉戴維絲（Viola Davis）扮演的藍調天后Ma Rainey，本在美國南部舉行巡迴演唱會，應唱片公司邀請到北方的芝加哥為其著名單曲《Ma Rainey's Black Bottom》錄製唱片；她的伴奏樂隊中，卓威博士文飾演的小號手Levee野心勃勃，矢志成立自己的樂隊，還應唱片公司的白人高層要求，創作了迎合潮流的歌曲，準備大展拳腳。錄音的短短過程，卻可看到Ma Rainey跟唱片公司白人管理層的角力，以及深層創傷觸發的暴力。

《藍調天后》由《邊緣特訓》金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）監製，原是他跟有線頻道HBO簽下的10片計劃其中一部。據悉丹素擬把號稱「非裔美國劇場詩人」奧古斯威爾遜（August Wilson）的9齣劇作搬上大銀幕，4年前丹素伙拍維奧拉戴維絲主演的《圍欄》（Fences），正是其中之一，並且獲奧斯卡多項提名。不過《藍》片版權輾轉售予Netflix，去年7月開鏡，拍了過多月就完成，男主角卓威博士文卻等不及此片去年底在限量戲院上映就撒手塵寰。《藍》片導演佐治禾夫（George C. Wolfe）既是演員，亦是活躍於百老匯的舞台劇導演，電影作品不多，拍過李察基爾（Richard Gere）主演的《最後的初戀》。舞台和電影經驗的結合，交出《藍調天后》的成績，此片在影評網站爛番茄，接近八成好評，掌聲大多獻給卓威博士文和維奧拉戴維絲兩名演技派。事實上，從這兩名角色，也折射出近百年前非裔美國人的悲歌，以及他們如何從弱勢跟位居權力核心的白人展開利益保衛戰。

1927年芝加哥的錄音室

電影開首，就是大批黑人民眾排隊到帳篷看維奧拉戴維絲扮演的Ma Rainey演出；誇張的打扮、繞樑三日的嗓音，娛樂了觀眾，站在旁邊的小號手Levee，企圖以即興獨奏部分吸引鎂光燈到自己身上，走慣江湖的Ma怎會讓黃毛小子奪去風頭？一句話，燈光又再次聚焦到她碩大身軀。簡單一場戲，看到兩人的對立關係，也瞥見同族裔的階級和權力矛盾。

鏡頭一轉，已是1927年炎夏的芝加哥，Ma的伴奏樂團，步行到錄音室準備，Levee分道揚鑣說要買鞋子，看中了其中一雙；Ma則跟年輕女友和姨甥驅車往錄音室，無論氣派和氣焰，都與上等白人無異。其間伴奏樂隊在錄音室齊人，準備綵排，Levee被警告不要擅自改編歌曲，但他聲稱得到白人主管允許，遭到幾名長輩訓斥後，氣氛一度緊張；其間Levee自揭身世，聲稱童年時父親在南方的生意很成功，購買了肥沃農田。某天一班白人闖入，向其母施暴，當Levee反抗欲保護媽媽，胸前被砍一刀。父親回家後送他就醫，並不動聲色的報復，結果殺了對方4人。這是Levee終身難以磨滅的創傷，也解釋了為什麼在白人主管面前他永遠巧言令色，當被Ma辭退後，白人主管翻臉不認人，並以賤價買他的作品，所帶來的屈辱，Levee終全面崩潰，造成悲劇。片中有一幕，在地庫的錄音室有一道門，Levee總是好奇通往哪裏；後來當他怒極踢開門，前面原來是三面高牆，抬頭才見斗大天空；這個「沒有出路」的隱喻，不知道在舞台劇版本是否一樣的表達方法？

對抗病魔 拍檔全不知情

至於Ma的得勢不饒人，明知姨甥口齒不清也要他參與錄音；沒遵照她意思辦事，哪怕只是沒準備幾瓶冰凍可樂，沒電動風扇，沒修好汽車，她都可拂袖而去。Ma仗着的，就是只此一家的天籟之音，手握歌曲版權，白人經營的唱片公司有求於她，這就是Ma老江湖的經營之道、優勢與條件。Levee縱天才橫溢，但主管只給予五塊錢酬勞的原創，在片末還被「洗白」，變成其時的「主旋律」歌曲。

《藍調天后》播畢，伴隨30分鐘製作特輯，除原著劇作家奧古斯威爾遜和卓威博士文已身故，其餘主要的台前幕後都現身說法，包括監製丹素華盛頓。他說卓威是會追尋自己喜愛的事，「現在回想起來，我很開心他接演此片。我想念他，很欣賞他；而他永遠會存活在電影裏」。片中幾場戲，卓威都要念冗長獨白，把看似口甜舌滑的角色，從輕佻到沉重的轉折，層次分明的演繹出來。維奧拉戴維絲受訪時曾說，其時完全不曉得他跟病魔搏鬥。不止維奧拉，其實很多人也不知道。卓威博士文卻把短短人生的僅餘能量，都傾注在最後演出 。