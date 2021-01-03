【開箱】《愛在大都會》 池昌旭金智媛先性後愛

原創劇首周免費收看

Kakao TV製作的原創劇頭炮是2020年9月推出的校園劇《戀愛革命》，改編自網漫，並由《花黨：朝鮮婚姻介紹所》男星朴志訓擔正，同期還推出了綜藝節目《Kakao TV Morning》、《face ID》等。《戀愛革命》全劇30集，剛於上月27日播大結局，平均每集過百萬點擊，成績理想。Kakao TV上月推出朴河宣與權律合演的新劇《小媳婦》，講述現代韓國媳婦的辛酸史，引起女觀眾共鳴，每集點擊率同樣過百萬。據悉Kakao TV的原創劇在韓國上架首星期可免費收看，一星期後才每集收500韓圜（約3.5港元），所以首周點擊率幾乎已成「定局」。

至於《愛在大都會》，同樣是Kakao TV原創劇，共16集，每集約30分鐘，上月22日起在Kakao TV上架，逢周二及周五更新一集。《雖然是精神病但沒關係》朴信宇執導及《戀愛的發現》鄭賢貞編劇，除了池昌旭與金智媛外，還有《被告人》金玟錫、《浪漫醫生金師傅2》蘇珠妍、《梨泰院Class》劉慶秀及《上司實習生》韓智恩等主演。

三對情侶不同愛情觀

故事講述任職行銷公司的李恩梧（金智媛飾），多年前想暫時擺脫現實生活，以另一身分尹善雅（金智媛飾）到海邊生活，希望在海邊尋找幸福與愛情。尹善雅在海邊遇上建築師朴宰元（池昌旭飾），後者駕着露營車準備度假一個月。他對開朗活潑的尹善雅有好感，二人相識一星期便發生性關係。事後尹善雅刻意當沒事發生，令朴宰元十分忐忑，感覺被女方玩弄，認為她是壞女人。

《愛在大都會》探討都巿人愛情觀，池昌旭與金智媛各有不同看法；劇中的金玟錫與蘇珠妍青梅竹馬拍拖多年，金玟錫經常自稱情聖，在女友面前其實是純情男；蘇珠妍對愛情專一，但不時有離經叛道的古怪想法。至於劉慶秀與韓智恩這一對曾發生一夜情，其後沒聯絡；前者年輕時貪玩，現在卻渴望有穩定戀愛關係。韓智恩喜歡短暫且快速的愛情，無法容忍一刻沒有戀愛。

此劇透過3對男女，利用網上聊天室交流，道出現代男女的愛情觀，並因觀點迥異，經常出現爭拗場面，帶出趣味；譬如池昌旭談及與金智媛發生性關係說出「我愛你」，3對男女在聊天室大談這句話究竟是否說得合時。劇中主角經常對着鏡頭說故事，以韓劇來說，演繹手法頗新鮮；池昌旭與金智媛的外形亦合襯，二人在第2集挑戰牀戲，可惜劇情進展略嫌緩慢，觀眾要多點耐性慢慢「煲」才行。