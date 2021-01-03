《莫負有情人》女導演鍾麥蓮施華逝世

鍾麥連施華1975年拍攝講述19世紀猶太移民夫婦故事的《Hester Street》，屬低成本黑白片，並配以意第緒語及英語字幕，可惜題材太偏鋒，找不到發行商，結果是她任職地產發展的丈夫拉菲爾施華（Raphael D. Silver）出資。最終不但獲得好評，更在美國本土收500萬美元，以當時來說成績十分標青，年僅21歲的女主角嘉露金恩（Carol Kane）並入圍角逐奧斯卡影后。

1988年鍾麥連施華執導愛情喜劇《莫負有情人》（Crossing Delancey），再次聚焦曼哈頓下東城區的猶太社區，再次被指題材偏鋒，找不到片商發行，結果由女主角愛美艾榮（Amy Irving）其時的丈夫史提芬史匹堡（Steven Spielberg）出手相助，為鍾麥連跟華納電影牽線，《莫》片結果全球收1.16億美元（約9億港元），票房算理想。

據悉雖然在影壇算有點成績，但身為女導演，鍾麥連一直相當掙扎，並在訪問中曾引述一名電影公司高層向她說的話：「女電影製作人是我們不需要的另一麻煩。」

鍾麥連施華1935年在內布拉斯加州的奧馬哈出生，搬到紐約前，從事教授音樂及劇場工作，之後撰寫過劇本；除《Hester Street》及《莫負有情人》，又執導過《薄餅情人》及《家家有本難念的經》等電影。