紅白歌唱大賽疫下收視不跌反升 Misia揭福山雅治不服輸

日本NHK電視台昨天公布今屆紅白歌唱大賽的收視成績，結果在一片不被看好聲中，以晚上9時作為分界線的上下兩部分收視率，分別錄得34.2%和40.3%，比起2019年除夕舉行、男團嵐成員櫻井翔及女星綾瀨遙擔任紅白兩組司儀的第70屆收視，下半部分急升3個百分點，由史上最低（37.3%）重返40%關口。據日本傳媒估計，這跟新冠病毒肆虐期間，民眾大多留在家中避疫有關。

Misia亮相木村特備節目

傷癒復出並再度為紅組壓軸演出的樂壇天后Misia，在紅白歌唱大賽曲終人散後，前日現身「萬人迷」木村拓哉與諧星好友明石家主持新春特備節目《Santaku》時，揭發對手福山雅治得悉賽果後表示「不滿」。

Misia憶述大會宣布紅組相隔4年再次勝出之際，站在身旁的福山雅治即以平靜的語氣跟她開玩笑說：「我不敢相信，因為我討厭輸。」

提起《Santaku》，木村拓哉在節目跟尊尼事務所的同門師弟包括KAT-TUN成員龜梨和也、A.B.C-Z成員河合郁人等合唱SMAP的舊歌《加油吧》，迅即成為網絡熱話，不少網民紛紛轉載相關片段，表示懷念SMAP五子一起的日子。

除了紅白收視報捷外，TBS電視台直播的第62屆日本唱片大獎同日亦發放收視成績，上下兩部分收視率分別錄得12.3％及16.1%，比上屆微升0.8%及2.1%，相信跟動漫歌姬LiSA憑《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》電影主題曲《炎》贏得大獎，吸引粉絲捧場有關。