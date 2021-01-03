電影《正義迴廊》特約演員確診 叫停煞科戲 大肚莊韻澄楊詩敏檢測呈陰性

上月中參與《正義迴廊》拍攝工作的一名特約演員，大除夕通知電影公司確診，電影公司隨即通知所有演員和工作人員，要上月中及之後開工的演員和工作人員檢測，以及取消昨日煞科戲通告，直至所有參與煞科戲的演員和工作人員無染疫，才繼續拍攝，未定延至幾時。據知該名特約演員最初以為患感冒，檢測後才發現中招。

莊韻澄被通知前已做檢測

腹大便便的莊韻澄和蝦頭檢測結果屬陰性，莊韻澄表示：「在劇組通知前，我已經做了檢測，因為除夕當天要去慈山寺做義工，2020年12月29日的檢測報告是陰性。特約演員開工當日無我戲分，我的戲分12月25日完成，之後沒接觸過該片的演員和工作人員，所以不擔心。雖然我不用拍煞科戲，但以我所知煞科戲的演員和工作人員的檢測結果全部陰性才開工，只欠一日戲，昨日（1月2日）應該拍煞科戲，現在停工。」

蝦頭當日沒接觸確診者

蝦頭回覆《明報》表示：「確診特約演員開工當日我並沒有通告，所以那天我不在場，之後開工大家都做足防疫措施，未拍攝時，大家均戴口罩，盡量減少與其他人緊密接觸。安全理由今天（昨天）也做了快速測試，結果陰性，也知道其他工作人員檢測後也是陰性，暫時沒有其他確診者，暫時放心。我的戲分已煞科，得知他們還有一天拍攝，可能要等待所有報告出晒，先再安排通告，謝謝關心，大家都身體要緊，安全至上。」

至於蘇玉華回覆：「剛做完檢測，24小時後有結果，謝謝。」林海峰稱做了快速測試是negative；龍小菌則表示檢測報告陰性，她的戲分較早前已煞科，拍攝當日大家都有做安全措施。

娛樂組