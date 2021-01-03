拒向女歌手獎進發 莫文蔚：現在是後生一輩天下

唱歷屆「最喜愛歌曲」欠《人話》

莫文蔚表示演唱別人的金曲很大壓力，一定要唱得好，不容有失，故從12月初由英國返港隔離期間已開始準備。她稱再出席頒獎禮，是因為《呼吸有害》好hit，而且她很久沒唱廣東歌，香港樂迷又鍾意，所以也是時間返港，並見媽咪；而且很多行內人叫她今年一定要回來見大家，覺得是好完美的時機。她很開心奪得「至尊歌曲大獎」，1999年張國榮頒給她的只是特別獎，但從未在叱咤攞過歌曲獎：「我今年剛好入行28年，攞到這個有分量的獎，成件事好圓滿！（下次向女歌手獎進發？）不用了，現在是後生一輩天下，要他們繼承香港樂壇，有機會見到好多後輩，我都好開心，還可以藉此表演對香港樂壇致敬，送給我的前輩和後輩。」

莫文蔚透露去年入紙申請在紅館開騷，因疫情煞停，現正期待疫情過去，望今年可順利開騷。她暫時會留港陪媽媽，不能和老公慶祝攞獎：「老公在德國見屋企人，不緊要；之前我們10個月都一齊，雖然他都好掛住，見少一日都不行，還是待歐洲疫情穩定才看幾時返去，現在飛去任何地方都要隔離很多個星期，現在飛不太實際。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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