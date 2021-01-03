方皓玟產量少 不介意食白果

【明報專訊】方皓玟在《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「我最喜愛的女歌手」，以及憑《人話》獲「我最喜愛的歌曲 」，成為大贏家。相隔1年，前晚她在叱咤頒獎禮卻食白果，坐足一晚無份上台領獎。事後不少網民替她及同樣出席無獎的衛蘭不值，有歌迷留言安慰她說：「你永遠都是香港人心中最受歡迎女歌手。」方皓玟對於食白果不介懷，在社交網發文表示好開心今年可以在現場和大家見面，感受到很好的氣氛，一個大家想看見的樂壇，亦很開心今年叱咤頒獎禮看見很多得獎的新面孔，並恭喜大家。她自言過去一年產量不多，能夠進入最後階段已喜出望外，並多謝大家的喜愛。她說2021年會多投放時間做音樂，回饋大家一直的支持。她又祝大家新年快樂，香港人加油！
Anson Kong落敗認失望
MIRROR成員江熚生（Anson Kong）角逐「生力軍」獎三甲不入，看着隊友柳應廷（Jer）及盧瀚霆（Anson Lo）分別獲得金獎及銅獎，他當場面上流露失望表情，未有像其他隊友興奮擁抱，只坐在位上拍手。
Anson Kong事後在社交網承認當時跌入自己的失望漩渦，未有好好恭喜得獎的隊友。他說曾有期待，去年盡了最大努力，但未能令家人驕傲。不過新一年會繼續努力，「唔好意思，你哋打我唔死」。
至於與江海迦（AGA）同唱片公司的李幸倪（Gin Lee）未有出席頒獎禮，亦沒獲獎項。
娛樂組
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