方皓玟產量少 不介意食白果

Anson Kong落敗認失望

MIRROR成員江熚生（Anson Kong）角逐「生力軍」獎三甲不入，看着隊友柳應廷（Jer）及盧瀚霆（Anson Lo）分別獲得金獎及銅獎，他當場面上流露失望表情，未有像其他隊友興奮擁抱，只坐在位上拍手。

Anson Kong事後在社交網承認當時跌入自己的失望漩渦，未有好好恭喜得獎的隊友。他說曾有期待，去年盡了最大努力，但未能令家人驕傲。不過新一年會繼續努力，「唔好意思，你哋打我唔死」。

至於與江海迦（AGA）同唱片公司的李幸倪（Gin Lee）未有出席頒獎禮，亦沒獲獎項。

娛樂組

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