奪叱咤「我最喜愛的男歌手」惹爭議 姜濤認實力資歷不足

叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」不時有話題人物出現，譬如2015年得主吳業坤，還有2018年憑半首歌得獎的古天樂。前晚宣布賽果後，得獎的姜濤在台下一臉愕然；但他上台領「歌曲大獎」時表示，知道會有很多人講「姜濤值唔值得攞這些獎？」他稱以後會用作品代替說話，希望全港市民督促這班偶像，睇住他們成長。

否認教致謝辭 花姐：沒預姜濤得獎

昨日姜濤在社交平台補充說：「我知道自己自身的實力或者資歷都還不足以說服大家，當下我甚至都說服不了我自己。我很清楚知道，畢竟自己的作品或者歌唱實力都還未獲得大眾認可，但這兩個獎項，是你們一票一票的辛苦投出來的，既然拿了，我以後對得起你們，很喜歡某一位前輩說過的一句話『用自己的作品，來保護自己的粉絲』。」

姜濤在台上的得獎感言贏得好感，他不忘向《全民造星》監製花姐（黃慧君）致謝；前晚除姜濤獲獎，MIRROR及成員柳應廷（Jer）和盧瀚霆領獎時也「多謝花姐」。花姐回應《明報》時表示，姜濤的致謝辭她事前沒教路，「我同姜濤都沒預計有機會上台攞獎，所以沒預備任何得獎感受，所以他台上講的都是心底最真實感受」。對於MIRROR有好成績，身為經理人的她說：「好開心大家對MIRROR認同，會繼續努力，今年新年願望：『MIRROR ERROR一起發光』」

前晚頒獎禮結束後，大班粉絲守候門外準備為偶像慶祝。不過，未知MIRROR是否擔心「姜糖」太多引起混亂，施以調虎離山之計，離場時不見姜濤影蹤，令粉絲失望。「生力軍」金獎得主Jer與隊長Lokman等現身，Jer停步感謝粉絲支持，獲贈不少禮物祝賀。Jer的《迴光物語》去年10月成「903專業推介」冠軍曾惹爭議，有留言「唔知乜水」，今次可說吐氣揚眉。

RB選唱《漫長》有因：記載港人心情

RubberBand（RB）再度冧莊奪「我最喜愛的組合」，森美形容RB為「我哋香港人嘅樂隊」。阿偉表示很多謝投票給他們的人，亦很多謝香港人一直支持他們。6號明言得獎後仍會堅持個人風格的音樂，他說：「音樂其實幾時都難做，不同風格的音樂在台上都得到注目和嘉許，代表要相信自己做的事，不會因為某種風格現在多人認受，我們以後就要做嗰種。」

問為何在台上選唱2019年底派台的《漫長》？6號解釋：「這首歌記載過去兩年香港人、這城市和我們的心情和情緒，這首歌派台時，媽媽進入了人生最後時間，對我來講唱這首歌是艱難的。」泥鯭續說：「2019年社會運動，加上2020年疫情，對於全香港人都是很漫長的戰鬥，所以這首歌很適合這個時候唱。」

林二汶許諾開紅館騷 網民提「找數」

林二汶首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，她在台上不忘故友盧凱彤，選唱《再聚》並說：「多謝盧凱彤。」二汶上台領獎時說這是「最不可能、最遠的獎」；去年11月27日，二汶獲知打入女歌手五強時留言：「如果我攞到我最喜歡女歌手，我會籌備開紅館演唱會。」粉絲紛紛留言提醒她「找數」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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